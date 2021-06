Venezuela.- La ONU pide seguir los pasos de Colombia y tomar medidas "audaces" para proteger a los migrantes venezolanos

Duque estima que 1 millón de migrantes se han registrado en Colombia para obtener el estatus de protección temporal



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, ha instado este jueves a la comunidad internacional a seguir los pasos del Gobierno colombiano e impulsar políticas migratorias "audaces" para lograr la efectiva protección de los refugiados y migrantes procedentes de Venezuela.



En el marco de la conferencia de donantes organizada por Canadá, Grandi ha destacado que la creación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes venezolanos por parte del Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, supone una medida "sin precedentes".



"Espero y pido que otros países hagan lo mismo", ha recalcado antes de señalar que la conferencia se produce en un momento "crítico". "Insto a la comunidad internacional a apoyar estas iniciativas admirables porque su éxito es crítico no solo para el país sino para toda la región", ha aseverado.



Así, ha lamentado que la pandemia sigue azotando a América Latina y el Caribe, lo que lleva a los refugiados y migrantes venezolanos a "enfrentarse a mayores desafíos en materia de protección".



"Uno de cada cuatro niños venezolanos son separados de uno o ambos padres. Uno de cada tres se van a la cama con hambre. Cerca de dos tercios no han ido a la escuela desde el principio de la pandemia, ha alertado Grandi, que ha matizado que las mujeres también "corren un riesgo aún mayor".



Además, ha advertido de que "a pesar de los cierres fronterizos oficiales, el desplazamiento sigue aumentando a través de los movimientos irregulares: esto presenta mayores riesgos para las personas que se desplazan, que se enfrentan extorsiones, robos, violencia de género y sexual, la trata de blancas e incluso la muerte".



"Hay que mejorar el acceso al territorio para evitar peligros que suelen ser fatales", ha matizado antes de señalar que "los movimientos irregulares de personas suelen tener como resultado un estatus irregular".



Se estima que alrededor de 5,6 millones de venezolanos se han visto forzados a emigrar en los últimos años. La crisis migratoria, equiparable solo a nivel mundial con la de Siria, vuelve a protagonizar este jueves una conferencia de donantes obligados a recordar que, cada día, unas 2.000 personas siguen cruzando las fronteras del país sudamericano.



Canadá ejerce ahora de anfitriona de este nuevo foro, heredero del que auspiciaron en mayo de 2020 España y la Unión Europea y que logró recaudar 595 millones de euros.



Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha lamentado que la situación sociopolítica en Venezuela sigan dejando a la población "sin más opción que abandonar el país".



En este sentido, ha alertado de que la llegada de tantas personas a otros países "exacerba otros problemas, que se traducen en xenofobia" y dificultan el acceso de los migrantes a la "protección institucional".



"La COVID-19 ha empeorado estos desafíos dado el impacto económico de la pandemia en la región. El cierre de fronteras ha llevado a los venezolanos a viajar en condiciones extremas", ha indicado Guterres, que ha hecho hincapié en que el plan de respuesta humanitario de la ONU busca "mejorar la prestación de asistencia".



1 MILLÓN DE MIGRANTES SE REGISTRAN PARA RECIBIR EL ESTATUS EN COLOMBIA



Duque, que también ha participado en la conferencia, ha destacado que la migración es uno de los "temas más desafiantes de nuestra época" y ha subrayado el "enfoque claro y humanitario" de Colombia respecto al estatus de protección temporal.



"Los Derechos Humanos de los migrantes hacen parte central de nuestra política migratoria fraterna y dentro de esa fraternidad nos hemos puesto a la tarea de entregar el estatus a 1,8 millones de migrantes", ha dicho.



Según Duque, este es el "gesto humanitario y de protección de los Derechos Humanos de los migrantes más relevante de la historia del mundo reciente". "Lo hacemos con un elemento concreto: para diciembre de este año tendremos la primera entrega de tarjetas de reconocimiento biométrico para un número muy importante de migrantes", ha explicado.



Sobre este asunto ha matizado que por el momento 1 millón de migrantes se han registrado para recibir su estatus. "Tenemos una política migratoria fraterna, humanitaria, basada en tecnología, y que trae para ellos el acceso y la protección de derechos pero también la exigencia de deberes humanos", ha afirmado.



En este sentido, ha hecho un llamamiento para "destinar rápidamente la mayor cantidad de recursos para atender esta situación" y ha expresado que la "causa de este fenómeno no ha terminado; la dictadura en Venezuela y la destrucción de todo el aparato económico y social".