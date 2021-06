VALENTINA LIZCANO arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque nos están dando mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 62.989 de interacciones entre sus seguidores.

Ohhhh siii!!! Tengo la personalidad y hago con ella lo que quieraaaa!!! Quien más pues? #39 semanas y diga lo que diga el mundoooo!!! Yo me siento Rica, si rosa y deliciosaaa por que puedo y me lo merezco si !!!!!🤪🥰🤗💃🏼💃🏼💃🏼🤰👶🏼 Pd: versión larga en mi TikTok @valentinalizcano3





Siempre Perfect Match 💙 Los amoooo todo 🙏🏻 • • • #sanalocura #mamáfeliz @salvadorleyvalizcano #vidadeplaya #cartagena #modaconciente♻️💓 @ancoraswimwear





La felicidad de construir en familia de crecer desde ella y de vivir y sentirla como mejor te parezca 🙏🏻💜 Oigan si quieren se pueden pasar por las historias de @onlymuebles para que encuentren tips salvavidas para mamás 😜🙏🏻💜 Foto @oliverolivellam #onlymuebles #sanalocura #maternidadensanalocura #pregnancy #gartitud #familia





Amores Les Comparto FlashGift 💜😉 Desde hoy Miércoles 9 de junio 9Am hasta el Viernes 11 de junio 9Am mi amiga de @alkimiajoyeriacol 🙏🏻💕nos da la oportunidad de ganarnos esta cadenita hermosa en Oro 18 kilates con un diamante blanco. Como se hace ? Fácil •sigue las 2 cuentas @alkimiajoyeriacol - @valelizcano •en este Post menciona a 2 amig@s que sigan las mismas 2 cuentas •entre más menciones más opciones de ganar 🥇 •activo solo por 36 horas •solo abra un/una ganador/ganadora • Aplica para todo el mundo 🌍 *este concurso no es patrocinado ni asociado a Instagram Inc.* #sanalocura #alkimiajoyeria #flashgift #36horas #diamante #joyeria #paraelmundo #emprendeSanaLocura





Moda Para Mamá Con ropa que no es de maternidad 😘😍 así nos aseguramos de que nos sirva después 🤫🤗. En tiempos de ahorro es importante pensar en eso no? @ambarmoda todo 🤩 #moda #marternidadlibre #maternidadensanalocura #sanalocura #EmprendimientosSanalocura #empredimientocolombiano #ambarmoda Pd: cada una se goza su embarazo como mejor le parece. Ok?! Capito??! 😘🙏🏻🤰

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.