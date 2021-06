Sergio Scariolo, seleccionador español de basquet, dice adiós a los Raptors

Sergio Scariolo, seleccionador de basquetbol de España, dio por finalizada el jueves su etapa como asistente en los Toronto Raptors de la NBA para regresar a Europa.

El técnico italiano, que según reportes periodísticos volverá a su país al frente del Virtus Bolonia, envió un mensaje de agradecimiento a la franquicia y aficionados de los Raptors a través de Twitter.

"No tengo palabras para expresar mis sentimientos de gratitud", afirmó.

Scariolo aterrizó en 2018 en Toronto como asistente de Nick Nurse y formó parte del cuerpo técnico que en 2019 conquistó el primer y único anillo del equipo canadiense.

"Hace dos años ganamos un gran campeonato juntos", recordó. "Sé que todo el mundo en esta organización trabaja duro, cada día, para alcanzar esa meta otra vez, y yo estaré apoyando a los Raptors desde Europa".

"Grazie mille" (muchísimas gracias), le respondieron los Raptors en Twitter.

En la pasada temporada los Raptors, afectados por numerosas lesiones, se quedaron fuera de playoffs por primera vez desde 2014.

Antes de regresar al basquetbol europeo, Scariolo dirigirá en los Juegos de Tokio-2020 a la selección española, con la que ha logrado una medalla de plata olímpica en Pekín-2008 y una de bronce en Rio de Janeiro-2016, además del título en el último Mundial de China-2019.

En una entrevista con la AFP hace un año, Scariolo reconoció que convertirse en entrenador jefe en la NBA no era una prioridad de su carrera.

"No tengo tengo ninguna obsesión para ello, porque he llegado muy tarde y tampoco me veo viviendo en Norteamérica el resto de mi vida", afirmó el italiano, de 60 años.

Por el momento el serbio Igor Kokoskov, quien dirigió una temporada a los Phoenix Suns (2018-2019), ha sido el único entrenador jefe europeo en la NBA.

gbv/ma