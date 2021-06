Sergio Ramos, la discutida salida de otro icono del madridismo

Sergio Ramos se va del Real Madrid, convertido en leyenda blanca tras 16 años en un club, que mira con lupa su economía y con el que no pudo encontrar un acuerdo para renovar.

"Se va una leyenda", titula en su primera este jueves el diario deportivo madrileño As, con una gran foto de Ramos de espaldas apuntando a su nombre y su número.

El capitán merengue de 35 años se marcha, tras no llegar a un acuerdo para su renovación, a un destino sobre el que podría dar pistas este jueves en su comparecencia a mediodía.

"Sergio Ramos le echó un pulso a (el presidente) Florentino (Pérez) que no podía ganar. Florentino no tenía ni dinero ni ganas para renovarle por lo que exigía", escribe este jueves en su columna el presidente de honor del diario As, Alfredo Relaño.

La prensa española pone de relieve como, en medio de la pandemia que ha generado pérdidas millonarias a los equipos, el club blanco no iba a aceptar las exigencias de Ramos.

El Real Madrid le ofrecía un año de renovación con una rebaja salarial del 10%, mientras que Ramos "pidió dos años de contrato y dos más como técnico", según Marca.

Para el diario más leído en España, Ramos entendió que no se le estaba tratando de acuerdo con su recorrido en el club, donde ha acaba como el segundo jugador más laureado, sólo superado por otra leyenda: el presidente de honor del Real Madrid, Paco Gento.

Un total de 22 títulos adornan la carrera del sevillano con el Real Madrid, entre los que destacan cuatro Champions, tres de ellas de forma consecutiva, en lo que fue todo un hito.

- Difícil 2021 -

Pero el año de su renovación llegó en su peor campaña en mucho tiempo, lastrado por las lesiones, que le hicieron perderse prácticamente la segunda parte de la temporada.

Tras acabar en blanco su temporada con el Real Madrid, Ramos vio como el seleccionador español, Luis Enrique Martínez, tampoco lo incluía en la lista para la Eurocopa, alegando precisamente sus problemas físicos.

"No sólo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar, he hablado con él, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado a máximo nivel, que siempre ha ayudado a la selección y lo puede volver a hacer en futuro", afirmaba Luis Enrique en mayo al dar la lista.

Sergio Ramos siempre enarboló su deseo de terminar su carrera en el equipo merengue, pero "no supo medir sus fuerzas", afirma el subdirector de Marca, Carlos Carpio.

El presidente merengue, Florentino Pérez, ha apostado por una renovación radical y ha decidido no moverse de esa oferta que planteó en diciembre y que el capitán rechazó al considerarla insuficiente, poco acorde con su trayectoria", añade Carpio.

Esa renovación parece apuntarse en el anuncio hace algunos días del fichaje del central austriaco David Alaba.

Ramos parece haber optado por un camino diferente al de su compañero Luka Modric, también de 35 años, que renovó el 25 de mayo pasado por otra temporada con el club merengue, hasta junio del próximo año.

Está ahora por ver cuál será su próximo destino mientras la prensa española especula con varias posibilidades entre las que apuntan el Manchester City, que dejó salir al Barça a Eric García, el Manchester United o el París Saint-Germain.

Al parecer, también el Sevilla, el club donde se formó, estaría interesado en una posible vuelta del central.

