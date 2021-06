Segundo round del Chile-Bolivia con el caso Moreno Martins de fondo

Chile olvidó que al frente tenía al máximo artillero histórico de Bolivia y lo pagó caro camino a Catar-2022. Pero el fútbol concede revanchas y qué mejor escenario que la Copa América de Brasil-2021 para un nuevo pleito, como el del viernes en Cuiabá por la segunda fecha del Grupo A.

Cuando la Roja comenzaba a frotarse las manos en Santiago por la que parecía una victoria inminente en la octava fecha de la eliminatoria sudamericana, el pasado 8 de junio, una mano involuntaria de Guillermo Maripán en el área grande le abrió a la Verde las puertas del empate.

Marcelo Moreno Martins se paró al frente de la pelota para cobrar el penal y Chile nada pudo hacer. Marcador final 1-1.

Amargura lógica en la Roja tras un segundo empate -venía de igualar días antes con Argentina con el mismo resultado- que la deja rezagada en la tabla (séptima con 6 puntos). Celebración en Bolivia para afirmarse octavo (5) luego del 3-1 sobre Venezuela en La Paz.

La revancha quedó servida. El viernes a las 21H00 GMT en la mundialista Arena Pantanal en Cuiabá (centro) se cruzarán en una crucial segunda fecha del Grupo A, luego de que el lunes la Roja debutara ante Argentina en Rio de Janeiro con un 1-1 y la Verde perdiera 3-1 con Paraguay en Goiania.

- Lasarte alista cambios -

El seleccionador de Chile, el uruguayo Martín Lasarte, contempla varias novedades en el once para el choque contra Bolivia. Una de ellas sería el ingreso del delantero anglochileno Ben Brereton (Blackburn Rovers), debutante absoluto en La Roja ante Argentina en la 'Cidade Maravilhosa', por Carlos Palacios.

El punta del Inter de Porto Alegre, considerado la nueva joya del fútbol chileno, sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el partido ante la Albiceleste y dejaría el lugar a Brereton, que tuvo 13 minutos de estreno en el campo dejando una buena impresión.

"No hay dos partidos iguales. Está claro que vamos a intentar plantear ante Bolivia algún matiz respecto a Argentina, que cuenta con jugadores de nivel muy alto. No significa que Bolivia no los tenga, pero Argentina es de los equipos más importantes del mundo", dijo Lasarte en rueda de prensa virtual en la Arena Pantanal.

"A veces juegas muy bien y no ganas. Y otras veces te someten y sacas un resultado positivo. Bolivia hizo el partido que quería hacer, muy respetable. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero nos faltó materializar en goles las cuatro o cinco situaciones que tuvimos", señaló.

El 'Rey' Arturo Vidal volverá a ser el líder de la Roja, acompañado por la clásica columna vertebral que conforman el capitán y golero Claudio Bravo, los defensores Mauricio Isla y Gary Medel, el volante central Charles Aránguiz y el ariete Eduardo Vargas.

- El caso Moreno Martins -

En el campamento verde sumar los tres puntos es una necesidad urgente.

La derrota 3-1 ante Paraguay inquieta al seleccionador César Farías, aunque más lo tiene con los pelos de punta una eventual sanción a la que estaría expuesto su estrella Moreno Martins, contagiado con covid-19, por un comentario que hizo en Instagram contra la Conmebol por los contagios de coronavirus en el torneo, del que luego se retractó.

"Lo expresado en ese posteo no ha sido una declaración textual que haya dado personalmente, razón por la cual no ha sido mi intención generar una polémica, ofender o cuestionar a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ni a sus autoridades", dijo el '9' en la misma cuenta en un mensaje difundido la noche del miércoles.

Según Moreno Martins, actual goleador de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022, la "preocupación" por contagiarse de coronavirus "fue interpretada de manera incorrecta" por quienes se encargan de hacer sus comunicaciones públicas.

El artillero, que cumplirá 33 años este viernes, causó revuelo el martes por un mensaje en una historia en Instagram, en la que acusaba a la Conmebol por los contagios de covid-19 durante el torneo.

"Gracias a ustedes de Conmebol por esto. Toda la culpa es totalmente de ustedes!!!", escribió luego de que la autoridad sanitaria de Brasil reportara medio centenar de casos de coronavirus vinculados a la Copa.

"Si se muere una persona que van hacer ustedes??? Lo que les importa solamente es el DINERO. La vida del jugador no vale nada???", agregó en la publicación que luego retiró.

Probables alineaciones:

Chile: Claudio Bravo - Enzo Roco, Gary Medel, Guillermo Maripán - Mauricio Isla, Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Arturo Vidal, Eugenio Mena - Eduardo Vargas y Ben Brereton. DT: Martín Lasarte.

Bolivia: Rubén Cordano - Diego Bejarano, Jairo Quinteros, José Sagredo, Adrián Jusino, Enrique Flores - Boris Cespedes, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano - Gilbert Álvarez o Rodrigo Ramallo y Henry Vaca. DT: César Farías.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP).

cl/ma/ol