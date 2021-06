Scaloni, sobre Uruguay: "Es una de las mejores selecciones del mundo"

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni. EFE/AGUSTIN MARCARIAN/POOL/Archivo

Buenos Aires, 17 jun (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este jueves en rueda de prensa que Uruguay, rival de la Albiceleste de este viernes, es "una de las mejores selecciones del mundo" y que intentarán mantener lejos del área a Luis Suárez y Edinson Cavani para que "estén incómodos"

El entrenador dijo que tiene el equipo "casi confirmado" y que será "similar" al que empató con Chile por 1-1 en la primera jornada pero con "una o dos" modificaciones porque el lunes próximo la Albiceleste vuelve a jugar, ante Paraguay.

Scaloni dijo sentir "un enorme respeto por Uruguay, por su historia, por su entrenador y por sus jugadores".

"Soy un seguidor de ellos de siempre, tengo muchos conocidos y amigos en ese país. Consideramos que es una de las mejores selecciones del mundo. El partido de mañana es un partido que todos quieren ver", afirmó.

El seleccionador dijo que la Celeste tiene "dos delanteros de un enorme nivel", centrocampistas "de un gran presente" y una defensa "que se conoce de hace mucho".

"Es una selección importante no solo a nivel sudamericano sino Mundial. Se encuentran dos selecciones competitivas", añadió.

Para Scaloni, una de las claves del partido será que Cavani y Suárez, a quienes calificó como "delanteros importantes", queden lejos de la portería.

"Lo ideal será tenerlos lo más lejos del arco posible. Lo ideal sería tenerlos lejos y tener el control del partido y que ellos estén incómodos", precisó.

Este jueves también habló en rueda de prensa el portero Emiliano Martínez, que dijo que para él nadie tiene el puesto asegurado, excepto Lionel Messi,

"Todos peleamos por un puesto, acá el que está mejor juega. Yo jugué tres partidos pero tengo que rendir partido a partido para seguir siendo el arquero de la selección. El entrenador nos da la confianza y nosotros tratamos de responder lo mejor que podamos", dijo.

"Sé la presión que hay por ser el número uno por la cantidad de arqueros históricos que hubo en la selección, pero hoy en día estoy preparado", añadió el portero titular.

La Albiceleste, que hace base en la provincia de Buenos Aires, partirá esta tarde rumbo a Brasil.

Argentina y Chile se enfrentarán este viernes en Brasilia en la segunda jornada del Grupo A de la Copa América.

Paraguay lidera la zona A con tres puntos y le siguen Argentina y Chile, con uno, que empataron entre sí.

Uruguay, que todavía no debutó, y Bolivia, que cayó ante la Albirroja, no tienen unidades.