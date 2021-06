Save the Children: Cientos de niños sufren violencia en las fronteras de Europa

Cientos de menores migrantes y refugiados no acompañados que viajan por Italia y otros países de Europa "están sufriendo abusos, violencia sin precedentes o son rechazados ilegalmente en las fronteras, a pesar de ser menores de edad", según la ONG Save the Children en su informe presentado hoy en Roma, con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial del Refugiado. EFE/ SAVE THE CHILDREN

Roma, 17 de jun (EFE).- Cientos de menores migrantes y refugiados no acompañados que viajan por Italia y otros países de Europa "están sufriendo abusos, violencia sin precedentes o son rechazados ilegalmente en las fronteras, a pesar de ser menores de edad", según la ONG Save the Children en su informe presentado hoy en Roma, con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial del Refugiado.

El informe titulado "Ocultos a la vista" informa de que, solo en abril, 107 niños y niñas no acompañados entraron en Italia por la ruta de los Balcanes y fueron acogidos por el sistema de protección italiano y que más tarde, 24 de ellos abandonaron las instalaciones de acogida para continuar su viaje y otros 24 fueron rechazados por la policía de fronteras francesa.

También durante el mes de abril, agregan, se han producido 1.216 rechazos entre Croacia y Bosnia, de los cuales 170 tuvieron lugar desde Eslovenia, 5 entre Italia, Eslovenia y Croacia y 1 rechazo en cadena entre Austria, Eslovenia y Croacia.

Por ejemplo, denuncia el informe, en Menton (Francia) los menores aseguraron a Save the Children haber sido encerrados en contenedores y que se modificó su fecha de nacimiento para que pudieran ser llevados de regreso a la Ventimiglia (Italia), mientras que en Trieste (Italia), hasta hace unos meses, la policía italiana trata a los menores de edad como personas adultas para que puedan ser devueltos al lado esloveno.

A finales de abril de 2021 había 6.633 niños y niñas extranjeros no acompañados registrados solo en Italia. Sin embargo, Save the Children considera que es probable que el número total sea mucho mayor dado que no todos están localizados.

La organización asegura que "niños y niñas se están actualmente desplazando a pie, escondiéndose bajo camiones o en trenes o son transportados por traficantes a través de bosques y montañas, como el llamado "Paso de la muerte" en los Alpes entre Italia y Francia, que cruzan a menudo de noche y a pesar de las bajas temperaturas.

Save the Children enumera algunas de las historias de menores no acompañados y familias "que han sufrido atrocidades o las han presenciado", especialmente a lo largo de la ruta de los Balcanes, pero también en los pasos fronterizos italianos en Oulx, Ventimiglia, Udine y Trieste.

"Niños y niñas han contado a la organización que han sido robados, golpeados, obligados a desvestirse, detenidos y sometidos a todo tipo de violencia", denuncian.

Abdel, de 18 años, viajó a Europa desde Pakistán y cuenta su experiencia en los bosques de Croacia. "Una vez nos hicieron caminar cuesta arriba sin parar durante horas, mientras nos golpeaban. Uno de los policías lo disfrutó, otros le dijeron que se detuviera, pero él continuó. En otra ocasión nos obligaron a desnudarnos y nos arrojaron a un río helado. […] Uno de nosotros fue golpeado en la cabeza y murió en el acto. Murió y se lo llevaron y lo arrojaron al río, no encontramos su cuerpo”, cuenta.

Save the Children pide a Europa "que proteja a los niños y las niñas migrantes y refugiados de la violencia y otras formas de abuso" y también insta a los países y las instituciones europeas "a garantizar un control eficaz e independiente de las fronteras".

De cara al Consejo Europeo de los días 24 y 25 de junio, que tendrá en agenda abordar la situación migratoria actual, Save the Children pide "que la protección de los derechos de los niños y niñas migrantes y refugiados sea una prioridad".