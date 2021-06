Rey Felipe.- Moreno dice que no quiere "corregir" a Ayuso sobre los indultos pero pide "preservar al máximo" la neutralidad del Rey

17-06-2021 El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ofrece una rueda de prensa tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a 17 de junio de 2021. Se trata de la primera reunión oficial de ambos mandatarios y se produce casi dos años y medio después de que Moreno Bonilla fuera elegido jefe del Ejecutivo andaluz. El presidente andaluz manifestó ayer que se trata de una reunión muy importante a la que llevará varios asuntos fundamentales para esta comunidad y trasladará al presidente del Gobierno que España sólo saldrá adelante de la crisis generada por la pandemia del coronavirus si Andalucía también lo hace y tiene un protagonismo esencial en la reconstrucción. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Cree que "no se va a poder conseguir" el objetivo que persigue el Gobierno con los indultos: "No son útiles"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido "preservar al máximo" la figura de neutralidad política del Rey Felipe VI en relación a las declaraciones de su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el papel del monarca en los indultos a los presos del 'procès', si bien ha querido dejar claro que no quiere "corregir" a su compañera mandataria autonómica 'popular'.



En una rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Moreno recalcado que, en un país "tan complejo, toda la sociedad tiene que hacer un esfuerzo "para dejar al Rey siempre al margen de las disputas políticas".



Eso sí, ha puntualizado que "cada uno es libre en la sociedad y en el PP" para pensar de cualquier manera. "No estoy para corregir sobre las palabras que ha dicho Ayuso", ha añadido Moreno, que ha recordado que el Rey firme esos posibles indultos o las leyes "no le convierte en autor de las leyes".



"Queda muy claro, el Rey sabe sus funciones, pero vuelvo a repetir, que firmara los indultos no le convertiría en el autor de esos indultos, es su función constitucional, es su obligación, es el único comentario que tengo que hacer", ha apostillado el presidente andaluz al ser preguntado por estas declaraciones de Ayuso.



LOS INDULTOS "NO SON ÚTILES"



Durante su comparecencia de prensa, Moreno también ha sido preguntado por las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asegurando que los indultos a los condenados por el 1-O serían bienvenidos si llevan a "que las cosas se normalicen".



A este respecto, Moreno ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones del presidente de la patronal, pero sí que se ha vuelto a posicionar en contra de estos indultos señalando que estos encarcelados "no se arrepienten" y que, por tanto, "no son útiles".



"Ese es el problema que tenemos, no se da el objetivo que persigue el Gobierno y creo que no se va a poder conseguir", ha subrayado Moreno tras su encuentro con Sánchez.



"Si me dijeran mañana los partidos independentistas que con los indultos se acaba para siempre todo el movimiento de inestabilidad, de confrontación, de bronca del independentismo, pues habría que pensárselo, pero que esos señores queiren volver a incidir en el proceso de independencia", ha sentenciado.