"Retro Machina": una aventura robótica de acción y puzles

SCREENSHOT - En "Retro Machina", la Tierra está habitada por robots que mantienen viva la última ciudad del planeta bajo una cúpula de cristal. Foto: Orbit Studio/Super.com/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

¿Cómo sería un futuro en el que la humanidad ha abandonado la Tierra y en el que solo las inteligencias artificiales mantienen el planeta con vida? El juego de acción y aventura "Retro Machina" ofrece una posible respuesta. En "Retro Machina", la Tierra está habitada únicamente por robots que mantienen viva la última ciudad del planeta bajo una cúpula de cristal. Su problema: los robots que ya no estén a la altura de las exigencias son desechados. En este contexto, los jugadores asumen el control de un robot que se resiste a su inminente final y quiere repararse a sí mismo sin el permiso de sus compañeros. La historia recuerda un poco a las primeras escenas de la película de animación "Wall-E", de Disney, cuyo robot homónimo también recorre el planeta Tierra abandonado por los humanos en busca de piezas de repuesto. Sin embargo, gráficamente, "Retro Machina" sigue su propio camino: en lugar de elaboradas animaciones en 3D, el juego se basa en un estilo no menos atractivo de dibujos animados. Para progresar en la búsqueda de piezas de repuesto y escapar de los enemigos, el robot tendrá que ganar batallas y resolver puzles. El jugador también podrá tomar el control de los robots enemigos, lo que ayuda no solo en las contiendas, sino también en los acertijos, en los que surgen nuevas soluciones para otros robots. "Retro Machina" no aporta grandes novedades al género, pero tampoco tiene por qué hacerlo. Aquellos usuarios que aprecian la combinación de juego de acción y rompecabezas con un encantador estilo gráfico de ciencia ficción se encontrarán aquí con una aventura que vale la pena jugar. "Retro Machina" se puede descargar para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Los precios varían según la plataforma utilizada. dpa