Regresan cruceros al Caribe mexicano tras 15 meses ausentes por la pandemia

San Miguel de Cozumel, México, 16 Jun 2021 (AFP) - Con música de mariachi y un letrero con la leyenda "Welcome back", la isla Cozumel, en el Caribe Mexicano, recibió a los pasajeros del crucero Adventure of the Sea, el primero en regresar tras 15 meses de inactividad por la pandemia de covid-19.El navío, con unos 1.000 pasajeros, zarpó el 12 de junio desde Nasáu, en las Bahamas, y arribó este miércoles a las 6h30 (11h30 GMT). Un grupo de turistas, en su mayoría estadounidenses, descendió para explorar la isla, pero las lluvias provocadas por una depresión tropical en el golfo de México desanimaron a varios. Michael Williams, un jubilado de 62 años, relató que es su primer viaje desde que inició la pandemia y se siente como una "emocionante aventura". "Estaba ansioso por tomar este crucero y navegar", agregó.El 94% de los pasajeros ya fue vacunado contra el coronavirus en sus países de origen, mientras que el otro 6% son menores de 16 años, dijo Alberto Muñoz, vicepresidente para Latinoamérica de Royal Caribbean, operadora del crucero.En junio regresará también Celebrity Cruise Lines, mientras que Carnival Corporation haría lo propio en julio, con arribos a Cozumel y Mahahual, también en Quintana Roo, detalló Darío Flota, titular del Consejo de Promoción Turística estatal.Reconoció que son pruebas piloto de las navieras, con pocos pasajeros y frecuencias, y que el retorno a la normalidad tomará tiempo.Quintana Roo, el estado con mayor recepción de turistas extranjeros, se mantiene en un nivel alto de alerta sanitaria pese a que la mayor parte del país ya normalizó sus actividades ante el retroceso del covid-19.El estado de Quintana Roo acumula 29.660 contagios y 2.891 defunciones.En Cozumel, la industria de cruceros es la principal actividad económica, con más de 100.000 personas dependientes de ella, directa o indirectamente. En 2019, representó ingresos por 1.272 millones de dólares, según datos del gobierno estatal. En 2020, cayó hasta 492 millones de dólares. Joel Dzib, transportista de turistas en Cozumel, dijo estar esperanzado con el retorno de los cruceros tras más de un año de crisis en que ganaron apenas un 20% de lo que percibieron en 2019. "Tuve que vender una propiedad, nos la vimos difícil, pero lo importante es que ya estamos saliendo adelante", afirmó.Carmen Joaquín, presidenta de la patronal Coparmex de Cozumel, aseveró que la pandemia mostró la fragilidad económica de la isla, que depende casi totalmente de una sola industria, por lo que buscan dar mayor impulso a la hotelería.México, de 126 millones de habitantes, suma 2,46 millones de casos y 230.428 defunciones por covid-19. str/jla/gma