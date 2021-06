RDCongo.- Oxfam despide a tres trabajadores tras una investigación sobre acusaciones de abusos sexuales y acoso en RDC

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La organización no gubernamental Oxfam ha anunciado el despido de tres miembros de su personal tras una investigación sobre las denuncias de "abuso de poder" y abusos sexuales en República Democrática del Congo (RDC).



La ONG ha indicado a través de un comunicado que se han tomado "medidas disciplinarias" contra cuatro empleados de la organización tras una investigación llevada a cabo por "especialistas externos".



Así, ha detallado que el cuarto empleado fue suspendido durante la investigación y su contrato expiró durante el proceso, si bien ha recalcado que habría sido igualmente cesado y ha agregado que los incidentes quedan apuntados en su historial



Oxfam ha destacado que las pesquisas se han centrado en las acusaciones de nepotismo contra tres empleados, de abusos sexuales contra dos, de acoso e intimidación contra uno, de "relaciones inapropiadas" contra uno, mientras que "otras acusaciones fueron consideradas como no sustentadas".



El director ejecutivo de Oxfam en Reino Unido, Danny Sriskandarajah, ha pedido "disculpas" a "todos los que hayan resultado dañados por estos abusos de poder". "Espero que esta acción demuestre nuestra determinación a la hora de hacer frente a todas las formas de mal comportamiento", ha añadido.



"Oxfam está comprometido a la hora de hacer todo lo posible para evitar los abusos de poder y adoptar medidas cuando se encuentren actos inmorales. Animamos a todos los que tengan preocupaciones a denunciarlas para poder hacer que los responsables de los mismos rindan cuentas", ha sostenido.



Asimismo, ha dado las gracias "a todos los que han ayudado en la investigación, especialmente a supervivientes y testigos". "Doy también las gracias a nuestro personal en RDC que sigue trabajando de forma incansable para llevar a cabo nuestro vital trabajo", ha zanjado.



Oxfam anunció en abril que suspendía a dos de sus trabajadores en el país africano, poco después de que saliera a la luz una noticia del diario británico 'The Times' en el que varios de los que denunciaron la situación expresaron su "frustración" por los largos procedimientos para completar la investigación.



En concreto, cerca de 20 miembros del personal y antiguos trabajadores de Oxfam enviaron una carta en febrero denunciando el comportamiento de once personas, a las que acusaron de explotación sexual, acoso, fraude y nepotismo, antes de agregar que los denunciantes hacían frente a "amenazas a sus vidas".



La ONG ya se vio afectada por un escándalo en 2018 que afectaba a sus trabajadores en Haití y fue acusada de encubrir el uso de prostitutas del personal desplegado en el país a raíz del terremoto de 2010. Oxfam negó haber encubierto los hechos pero presentó sus disculpas por estos comportamientos.



A raíz de este caso, se descubrieron casos similares en otros países, tanto de Oxfam como de otras ONG, que supusieron un duro revés para el sector humanitario. Desde entonces, numerosas organizaciones se comprometieron a elaborar o en su caso reforzar los códigos éticos y los controles internos para prevenir y sancionar estos comportamientos.