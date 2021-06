Primeras palabras de Mónica Hoyos tras su pedida de mano

15-01-2019 Mónica Hoyos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Tras muchas idas y venidas, Mónica Hoyos parece haber encontrado el amor definitivo con el misterioso 'Señor Sánchez' con el que incluso tiene planes de boda. A pesar de las muchas críticas que recibió tras conocerse su nueva historia de amor por supuestos negocios turbios y estafas a nombre de su pareja, la peruana está decidida a seguir adelante con su chico, del que ha recibido una pedida de mano muy especial.



En plena Puerta de Alcalá y a bordo de un coche de lujo, así ha sido la proposición de matrimonio de Mónica Hoyos, que ella misma ha relatado a través de sus redes sociales. Sin dar demasiados detalles sobre la identidad de su pareja, a la que prefiere mantener en un segundo plano mediático, la presentadora reconoce que no se esperaba esta declaración de amor después de muy poco tiempo de relación.



- CHANCE: Darte la enhorabuena, que te nos casas.



- MÓNICA: Bueno eso no sabemos.



- CH: La pedida muy romántica.



- MÓNICA: Bueno, sobre todo original, lo de pedida es un poco relativo, todavía vamos poco a poco.



- CH: ¿Tú te lo esperabas?



- MÓNICA: No, no me esperaba nada, claro que no, fue muy bonito por eso lo compartí con todo el mundo en mis redes.



- CH: ¿Te esperabas que te pidiese? No lleváis mucho tiempo.



- MÓNICA: No, no.



- CH: Mira que con lo que se ha cuestionado la relación, a ti te tiene enamorada.



- MÓNICA: Ya me tocaba un poco.



- CH: Lo has pasado muy mal en el amor.



- MÓNICA: Tú lo sabes mejor que yo seguro.



- CH: Está desaparecida la okupa, qué hay de cierto en eso.



- MÓNICA: Ojalá que todo el mundo pueda disfrutar de sus propiedades sin ningún tipo de problema, al final nos lo hemos currado para poder disfrutarlas las personas que hemos trabajado por ellas y no para que el Gobierno apoye a gente que quiere robarte, no es justo. Yo lo he dejado en manos de abogados, no aparezco por allí.



- CH: Nos había llegado la noticia de que había desaparecido, no había comunicación, pero ahora habría dejado la casa.



- MÓNICA: Pues ojalá. Ojalá y que se vaya a trabajar. Ojalá porque no ha tenido la sensatez ni la buena fe de llamarme, que mínimo que llamar a una persona para decirle algo, pero ni si quiera. No voy a hablar de eso que me pongo de mal humor. Claro que voy a seguir luchando, al final son tus propiedades, son tus cosas, si todos hiciéramos lo mismo* yo voy a hacer lo mismo, mira me gusta ese, me voy a alojar en ese. Así parece que funciona.



- CH: ¿Cómo crees que se habrá tomado Carlos la noticia de tu boda?



- MÓNICA: No tengo ni idea de eso, yo lo compartí, me precipité a lo mejor, lo hice porque me pareció muy bonito, pero*



- CH: ¿Se alegrará?



- MÓNICA: No tengo ni idea. Gracias chicos.