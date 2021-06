Portaltic.-GTA Online no podrá jugarse en PS3 y Xbox 360 desde el 16 de diciembre

17-06-2021 GTA Online POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ROCKSTAR GAMES



MADRID, 17 (Portaltic/EP)



GTA Online, el modo multijugador en línea del videojuego GTA V, dejará de estar disponible para los usuarios de las consolas PS3 y Xbox 360 desde el 16 de diciembre, mientras que las Shark Cash Cards no podrán comprarse desde el 15 de septiembre.



El estudio de videojuegos Rockstar Games, desarrollador de la saga Grand Theft Auto, ha explicado en un comunicado que esta decisión se ha tomado como parte de los esfuerzos para lanzar una versión mejorada juego para las consolas de nueva generación PS5 y Xbox Series X y S, así como otras mejoras para PS4 y Xbox One, que llegarán en otoño.



Debido a las mejoras en las consolas de las dos últimas generaciones, los usuarios de PS3 y Xbox 360 no podrán seguir jugando a GTA Online a partir del 16 de diciembre de este año, aunque el cambio no afectará al modo historia de GTA V.



Desde el 15 de septiembre, los usuarios de las consolas afectadas no podrán adquirir las Shark Cash Cards, y un día después tampoco podrá acceder a funciones como las estadísticas de Rockstar Games Social Club.



Asimismo, las restricciones de funciones de Rockstar Games Social Club harán que no se pueda acceder desde PS3 y Xbox 360 a las estadísticas web de los videojuegos L.A. Noire y Max Payne 3, ni al modo multijugador ni los tableros de líderes de este último.