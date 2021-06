Portaltic.-Facebook ve en las tecnologías VR y RA el potencial para una economía de bienes digitales

17-06-2021 Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, en VivaTech 2021 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA VIVATECH



MADRID, 17 (Portaltic/EP)



Facebook ve en la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (RA) dos tecnologías con las que dar forma a la economía del futuro, una economía de bienes digitales que permita a la gente ganar dinero con sus creaciones, como ha destacado el fundador y director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, este jueves en VivaTech.



Facebook se ha convertido en una plataforma en la que cualquier negocio, pero especialmente los pequeños, pueden crear una tienda y aprovechar la interconexión con los distintos servicios de la compañía, como ha destacado Zuckerberg durante su intervención, quien ha señalado que potencialmente en el futuro también se implementará la realidad virtual.



El directivo ha subrayado el enfoque puesto por la compañía en las pequeñas empresas, para quienes desarrollan herramientas que no solo les permitan tener una tienda 'online' sino también acceder a herramientas sofisticadas como los negocios grandes.



Zuckerberg ha negado que con la incursión de Facebook en el comercio electrónico tengan a Amazon como competencia, cuando ha sido preguntado por ello, y ha destacado las asociaciones que tienen con otros 'eCommmerce', como Shopify.



Asimismo, ha destacado que la misión de Facebook es conectar a la gente y que en este sentido, la tecnología de realidad virtual es diferente a cualquier otra tecnología que tengamos en la actualidad (móviles, ordenadores, servicios de videollamada) porque ofrece la sensación de estar presente.



Es una tecnología que permite engañar a la mente. "Tú mente realmente siente que está en otro sitio", firma el directivo, que la describe como "una experiencia inmersiva en un entorno completamente virtual".



Esta es, precisamente la principalmente diferente respecto a la realidad aumentada, otra tecnología que Facebook ve en el futuro, ya que esta última "funde el mundo digital tridimensional con el mundo físico" que rodea al usuario.



La compañía ya está desarrollando unas gafas con las que poder experimentarla la RA. Zuckerberg ve este 'hardware' "la siguiente gran plataforma de computación", como actualmente lo son el ordenador y el 'smartphone', ya que se trataría de integrar un superordenador en un par de gafas que además parecen unas gafas normales.



En el área de la realidad aumentada, el directivo asegura que las experiencias sociales serán "increíbles" con ella, pero matiza que se trata de un desarrollo a largo plazo, a unos 15 años vista. No obstante, ha apuntado un acuerdo con ray-ban, que se materializará pronto en unas gafas, aunque no de realidad aumentada, sino inteligentes.



Para la adopción masiva de la realidad virtual, el 'hardware' es un elemento importante. Zuckerberg ha explicado que los cascos o visores de VR tienen que ser inalámbricos, para que la persona pueda moverse en el espacio físico, pero todavía permanece el problema de la visión poco natural que ofrecen, si bien con el tiempo serán, además, más pequeños y ligeros.



El directivo ha destacado la experiencia de las videoconferencias a través de realidad virtual, ya que considera que ofrece ventajas frente a las videollamadas con la cámara del móvil o el ordenador. Y ha citado el sentido la orientación espacial, que permite ver y sentir si hay más gente en la sala y dónde están ubicados, frente a las caras, siempre iguales, que se ven en las pantallas.



En lo que respecta a la oferta de 'software' para estas dos tecnologías, el fundador de Facebook ha señalado que habrá distintas opciones, desde 'apps' gratuitas a de pago o con acceso mediante suscripción.



Aquí, Facebook ve el potencial para crear una economía completa de bienes digitales, que en lugar de la producción físicas de hoy en día, por ejemplo de los televisores, que requieren fábricas, materiales y logística, cualquier creador tendrá herramientas gratuitas de desarrollo y programación para crear y vender sus productos.



Precisamente, los creadores ocupan una parte importante del enfoque que Facebook ha puesto en sus últimos productos. La compañía ve en ellos un actor similar a los pequeños negocios pero que producen contenido, como vídeos, retransmisiones de partidas de videojuegos, etc.



Y ha afirmado que quieren que se ganen la vida con lo que producen. Para ello, explica, no se centran en un único contenido multimedia, como es el caso de YouTube, sino que buscan apoyar todos los tipos de contenido, incluidos los 'podcasts'. Y pronto lo harán también con los escritores independientes gracias a la herramienta de 'newsletter'.