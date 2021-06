Pionyang planifica su economía tras admitir su "tensa" situación alimentaria

Pyongyang. EFE/EPA/KCNA EDITORIAL USE ONLY EDITORIAL USE ONLY

Seúl, 17 jun (EFE).- El partido único de Corea del Norte celebró una nueva jornada de su sesión plenaria centrada en planificar su política económica, tras admitir que la situación alimentaria de la población "se está volviendo tensa", informaron hoy los medios estatales.

La sesión, dirigida por el líder Kim Jong-un, tuvo lugar este miércoles y se dedicó a "avanzar en las tareas de la segunda mitad del año" en diferentes áreas económicas y a marcarse objetivos numéricos concretos "con exactitud científica", señaló en una nota hoy jueves la agencia estatal de noticias KCNA.

Entre los sectores abordados estuvieron la agricultura y las industrias del metal, ferroviaria, química, eléctrica o del carbón, además de las "emergencias antiepidémicas" y "la lucha contra prácticas antisocialistas", señala la nota.

En la primera jornada de la sesión plenaria del Partido de los Trabajadores del Norte, celebrada el martes, Kim afirmó que "la situación alimentaria de la población se está volviendo tensa" debido a que la producción agrícola no ha logrado sus objetivos por los daños causados por fenómenos meteorológicos.

Esa situación se ha visto empeorada por el aislamiento aún mayor del país a raíz de la pandemia, que ha llevado al régimen a blindar sus fronteras y a rechazar la entrada de ayuda humanitaria del exterior por miedo a la propagación de la covid-19.

Kim hizo así una alusión directa a las penurias que atraviesa el país, tras haber apelado el pasado abril a poner en marcha una nueva y más dura "ardua marcha", la campaña a la que apeló el régimen para encarar la hambruna de los pasados años 90.

Los expertos ven en estas alusiones a la escasez alimentaria y a la pandemia un claro reflejo de la grave situación interna que afronta el régimen, que suele emplear estas sesiones plenarias del partido único para ensalzar su progreso tecnológico, industrial o en materia armamentística.

Un portavoz del Ministerio de Unificación de Seúl destacó en este sentido que el partido único norcoreano está haciendo especial énfasis en la necesidad de lograr progresos en la segunda mitad del año, en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.

La sesión plenaria se prolongará durante varios días, aunque los medios estatales no han especificado hasta cuándo.

Se espera que durante la reunión el liderazgo del régimen aporte alguna pista sobre su estrategia para con Estados Unidos y Corea del Sur, tras la reciente revisión de la política estadounidense hacia el régimen norcoreano con la llegada de Joe Biden a la presidencia del país

La nueva estrategia de Washington para Pionyang descarta el "todo o nada" de Donald Trump y la "paciencia estratégica" de Barack Obama, apostando por una vía intermedia que persigue el diálogo diplomático por fases y que busca reavivar las conversaciones sobre desnuclearización que permanecen estancadas desde 2019.

Pionyang no ha respondido, al menos públicamente, a las peticiones que Washington lleva planteando desde febrero para retomar dichas negociaciones.