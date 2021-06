Perú.- Más de 300 ciudadanos demandan a políticos y periodistas peruanos por supuestos "delitos de sedición"

01-01-1970 El ministro del Interior de Perú, Jorge Montoya POLITICA SUDAMÉRICA INTERNACIONAL PERÚ ANDINA/RENATO PAJUELO



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Un grupo de más de 300 ciudadanos de Perú han demandado penalmente este jueves a políticos y periodistas por supuestos delitos de conspiración para sedición, grave perturbación de la tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir.



Entre los demandados se encuentran el excandidato presidencial Rafael López Aliaga del partido Renovación Popular y el congresista electo de este mismo partido y exministro de Interior, Jorge Montoya, según recoge 'La República'.



Hace dos días, Montoya compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que pedía la renuncia de los presidentes de las autoridades electorales del país "ya que no brindan confianza".



"Nuevas elecciones con auditores internacionales durante todo el proceso, nuestro sistema electoral ha sido vulnerado por dentro y fuera", dijo, así como difundió un comunicado recientemente en la misma línea, en el que instó al presidente, Francisco Sagasti, "a no intervenir en el proceso electoral".



Uno de los abogados que ha presentado esta demanda a la Fiscalía, Julio Arbizú, ha aclarado que esta no tiene relación con Perú Libre, sino que es de "personas ajenas al partido".



El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, se encuentra a la cabeza con el 100 por ciento de los votos escrutados de la segunda vuelta electoral para las presidenciales celebrada el pasado 6 de junio, sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha declarado su victoria a la espera de resolverse las actas apeladas y las supuestas irregularidades ocurridas en el proceso electoral.



Por su parte, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha insistido en esperar al resultado del Jurado Nacional de Elecciones sobre las actas evaluadas.