Méndez: España tiene a Latinoamérica como prioridad en comercio e inversión

La secretaria de Estado de Comercio de España, Xiana Méndez Bértolo, habla durante entrevista con Efe el 16 de junio de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

Bogotá, 17 jun (EFE).- América Latina es una prioridad en la agenda de comercio e inversiones de España, que confía en una pronta recuperación económica de la región tras el frenazo por la pandemia, afirmó la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez Bértolo.

La funcionaria, que visita esta semana Colombia y Ecuador para ratificar el apoyo institucional y el compromiso de las inversiones españolas con los dos países, dijo en una entrevista con Efe que la vacunación será fundamental para reflotar las golpeadas economías de esta parte del mundo.

"Para nosotros, Latinoamérica es un socio natural en lo político, en lo cultural, y desde luego en lo económico. Está en el top de nuestros intereses en la agenda comercial y en la agenda de inversión e intentamos que lo esté también para la Unión Europea", manifestó.

En ese sentido subrayó: "Latinoamérica siempre va a contar con España como un socio dentro de la Unión Europea para que los demás países también vuelquen la mirada a las oportunidades de negocios que se crean aquí en la región".

Ese carácter prioritario está por encima de cualquier signo político o circunstancia, como la emergencia económica que viven los países de la región por la pandemia de covid-19.

"Desde el punto de vista institucional, Latinoamérica es una prioridad con independencia de la situación económica actual y de los ciclos políticos y los ciclos económicos, eso no va a cambiar, nuestro compromiso es constante y el de las empresas españolas con la región también lo es", expresó.

SALUD Y ECONOMÍA DE LA MANO

Al referirse a la recuperación de América Latina, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) volverá a crecer este año a un ritmo del 4,6 % pero a diferentes velocidades, Méndez subrayó la importancia de que salud y economía vayan siempre de la mano.

"Hoy por hoy la principal receta de política económica es de política sanitaria en realidad, es la vacunación, y por tanto nosotros queremos que toda la región pueda acelerar su calendario de vacunación y pueda poner fin a la crisis sanitaria, eso va a ser fundamental para que realmente se pueda recuperar la senda de crecimiento", afirmó.

Detalló que Colombia, para el que el FMI ha vaticinado un crecimiento del 5,1 % este año, "apunta como uno de los países que antes se va a recuperar de la región", algo que "los inversores desde afuera lo saben, lo ven, lo aprecian", y añadió que espera también que en el caso de Ecuador, con una expansión más moderada, del 2,5 %, "veamos ya también los primeros signos".

"Es una lástima observar cómo el impacto de la pandemia influye también en la población más vulnerable, en los ratios de pobreza, de desigualdad", afirmó Méndez, quien considera que dar la vuelta a esos indicadores y volver a "generar riqueza para generar empleo" debe ser "el objetivo fundamental" de los Gobiernos.

ACUERDO DE PROTECCIÓN DE INVERSIONES

En lo que respecta a Colombia, donde se reunió con los ministros del área económica y con empresarios de los dos países, Méndez dijo que le permitió "saber de primera mano de las autoridades cuáles son sus perspectivas sobre el país, sobre la evolución económica y la recuperación", pese a las "circunstancias complejas" en las que "se acumulan a los efectos de la pandemia, los efectos del paro (protestas) y de las tensiones sociales".

"El objetivo fundamental del viaje era prestar el apoyo desde España a Colombia, a como es y debe seguir siendo un mercado y un país muy atractivo para la inversión donde las empresas españolas han estado presentes por muchos años y donde tienen un compromiso de largo plazo también con el desarrollo económico y social del país", afirmó.

En ese sentido destacó "un dato muy significativo" que es "que en 2020, que fue un año terrible para la inversión a nivel global, donde los flujos de inversión se redujeron en torno del 45, del 50 % (...) España haya seguido apostando por Colombia invirtiendo más de 1.800 millones de dólares".

Esa cifra, superada solo por EE.UU., "muestra cómo las empresas españolas confían en Colombia no solo para exportar, no solo para hacer negocios puntuales, sino para permanecer".

Prueba de ese compromiso es el trabajo de los dos países para negociar "un acuerdo nuevo, de última generación, de promoción y protección recíproca de inversiones que se firmará en breve, muy en breve".

Agregó que se espera que la firma se lleve a cabo a la vuelta del verano, lo que podría coincidir con la visita que el presidente de Colombia, Iván Duque, hará a España a mediados de septiembre.

"Son fantásticas noticias, en primer lugar porque es un acuerdo moderno que nos va a servir de base tanto a Colombia como a España para suscribir acuerdos de este tipo con otros países", dijo.

Destacó que así como en el comercio bilateral también se ve una recuperación de los flujos, en el campo de la inversión hay muchas oportunidades para las empresas españolas en sectores como las infraestructuras de transporte, en servicios, en defensa, en informática, en energías renovables, en la agroindustria y en el turismo.

"Las circunstancias actuales no van a cambiar eso porque lo que me trasladan las empresas españolas es que confían en el país, confían en las oportunidades que se vayan a generar con la recuperación económica que ellas quieren ver ya en el corto plazo", manifestó.

Jaime Ortega Carrascal