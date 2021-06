Los ingresos de la desarrolladora china de TikTok aumentaron un 93 % en 2020

Sede de la tecnológica china Bytedance en Pekín. EFE/EPA/WU HONG/Archivo

Shanghái (China), 17 jun (EFE).- ByteDance, la tecnológica china que desarrolló la popular red social TikTok,dobló su facturación en 2020 hasta los 34.300 millones de dólares (28.704 millones de euros), informa hoy el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), que cita documentos internos de la empresa.

Según una circular interna citada por ese rotativo, los ingresos de la compañía se elevaron en un 111 % interanual, mientras que los beneficios brutos aumentaron en un 93 % hasta unos 19.000 millones de dólares (15.899 millones de euros).

Sin embargo, la tecnológica registró unas pérdidas netas de 45.000 millones de dólares (37.657 millones de euros) por ajustes contables efectuados por la empresa por un aumento en el valor de sus acciones preferentes convertibles y amortizables, algo que, según WSJ, es habitual entre las empresas emergentes cuya valoración se dispara.

Tras una ronda de financiación a finales del año pasado, la compañía ya estaba valorada en unos 180.000 millones de dólares (150.627 millones de euros).

A finales de diciembre, ByteDance acumulaba unos 1.900 millones de usuarios activos mensuales en todas sus plataformas, que incluyen, entre otras, a TikTok y a su versión para China, Douyin.

Aunque todavía no se ha producido ninguna confirmación al respecto, en los últimos meses se han publicado informaciones que apuntan a que ByteDance estaría planteándose salir a bolsa en Hong Kong o en Nueva York.

TikTok fue una de las aplicaciones que el Gobierno estadounidense, durante el mandato de Donald Trump, señaló como posible peligro para la seguridad nacional, emitiendo una orden para prohibirla que, sin embargo, fue revocada este mes por su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden.

No obstante, Biden emitió una orden ejecutiva para revisar las aplicaciones que EE. UU. considera controladas por otras potencias rivales.