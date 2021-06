Ledecky suma dos nuevos billetes para Tokio

En la imagen, la nadadora estadounidense Katie Ledecky. EFE/Tibor Illyes/Archivo

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- La estadounidense Katie Ledecky, reina indiscutible de la natación mundial, logró dos nuevos billetes para los Juegos Olímpicos de Tokio, tras imponerse en las finales de los 200 y los 1.500 libre de las pruebas de clasificación olímpicas de Estados Unidos.

Ledecky, ganadora de cinco medallas, cuatro de ellas de oro, en los Juegos de Río, arrancó su ajetreada jornada con una clara victoria en los 200 libre, tras firmar un crono 1.55.11 minutos.

Una marca que permitió a Ledecky, vigente campeona olímpica de la distancia, aventajar en más de un segundo y medio -1.69- a su más inmediata perseguidora, Allison Schmitt.

Con esta victoria Ledecky se aseguró además su presencia en el cuarteto estadounidense que competirá en el relevo 4x200 en la capital japonesa.

No obstante, la nadadora de Washington se quedó muy lejos del tiempo de la australiana Ariarne Titmus, que se perfila como la principal rival de Ledecky en Tokio y que el lunes firmó la mejor marca mundial del año con un registro de 1:53.09 minutos.

Una circunstancia que no pareció afectar a Katie Ledecky que poco más de una hora después de apuntarse el triunfo en el doble hectómetro se impuso en la final de los 1.500.

Ledecky, que se alzó con la victoria con un tiempo de 15:40.50 minutos, no necesitó acercarse a su récord del mundo -15:20.48- para asegurarse su presencia en el debut olímpico de los 1.500 libre.

Tres billetes a los que sumar el que la estadounidense ya logró el pasado lunes en los 400 libre, en espera de sellar otro más en los 800 libre, prueba de la que Ledecky, plusmarquista universal de la distancia, es la vigente campeona olímpica y mundial.

Si Katie Ledecky fue la gran triunfadora de la jornada, la decepción la protagonizó Nathan Adrian, que se quedó fuera del equipo olímpico estadounidense tanto en los 100 libre como en el relevo 4x100.

Adrian, oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bronce en los de Río en la prueba del hectómetro, ni tan siquiera pudo acceder a la final de los “trials”, tras firmar el decimotercer tiempo de las semifinales con un crono de 48.92 segundos.

El veterano nadador, ganador de ocho medallas olímpicas, tendrá, no obstante, una última oportunidad de lograr la clasificación para los que serían sus cuartos Juegos en la prueba de los 50 libre, cuyas series preliminares se disputarán el sábado.