Laura Sánchez entierra el hacha de guerra con Aitor Ocio: "Estoy mucho más en paz de lo que estaba hace tiempo"

MADRID, 17 (CHANCE)



Laura Sánchez ha sido la encargada de presentar, junto con la streamer de Twitch Cristinini, el esperadísimo concierto Prime Day Live de Amazon en el que sus seguidores a través de los canales de Amazon España en Twitch, Instagram, YouTube y Facebook, han podido disfrutar de las actuaciones en directo de India Martínez y Dvicio.



La actriz y modelo, que recientemente ha cumplido unos estupendos 40 años, ha reaparecido ante los focos tras la polémica con Aitor Ocio por haber confesado que si contase lo que vivió con la custodia de su hija Naia daría para una trilogía de terror, luciendo un vestido lencero en naranja, el color de la temporada, de corte midi y sandalias rosa pastel.



La onubense ha manifestado la importancia de retomar 'poco a poco' la música en directo, así como la oportunidad de disfrutar de los artistas con las posiblidades que ofrecen plataformas como Amazon en tiempos de pandemia. "La música es necesaria porque cura directamente y, como mujer de músico que soy, creo que es una necesidad que poco a poco se vaya retomando todo, evidentemente siendo conscientes de que todavía no ha acabado la pandemia y que debemos tener cuidado".



Por otro lado, hace tan sólo unos días Laura confesaba el diagnóstico de su diabetes, algo que por suerte le han detectado a tiempo y con la que está empezando a convivir. "Esta enfermedad ha supuesto adaptarme a la nueva situación, a llevar un control sobre mi glucosa, tener un sensor permanente en el brazo, que me parece un avance increíble al estar conectado al teléfono, a llevar una nevera en el bolso con la insulina, pero a que no afecte a mi día a día", ha desvelado.



Con una amplia sonrisa ante las adversidades, la modelo ha querido dar carpetazo a la polémica con su ex, Aitor Ocio, tras sus recientes declaraciones sobre lo duro que ha resultado durante tantos años la lucha por la custodia de su hija Naia de quince años y lo mucho que le ha ayudado acudir a especialistas en momentos críticos porque "con ciertas emociones o sentimientos hay que acudir a profesionales que te encaminen, aconsejen y te ayuden y apoyen en los procesos que se están viviendo. A mí me han ayudado muchísimo y estoy muy agradecida y por supuesto sigo trabajando con ellos evidentemente".



Agradecida por los éxitos que ha conseguido a largo de su carrera profesional y el apoyo incondicional que le ha brindado siempre su pareja David Ascanio, Laura afronta una nueva década centrada en Bloomers su firma de moda de baño y accesorios. "Si puedo, pido quedarme como estoy, que me gusta mucho el momento que estoy viviendo ahora. Laura está mucho más en paz de lo que estaba hace tiempo", confiesa.