La UEFA cree que se cumplió el protocolo de conmoción cerebral con Pavard

Madrid, 17 jun (EFE).- La UEFA cree que el equipo médico de Francia actuó de acuerdo al protocolo de conmoción cerebral cuando el jugador Benjamin Pavard cayó al suelo durante el partido ante Alemania y explicó que, según el informe remitido por la Federación de Francia, "no se produjo una pérdida de consciencia".

"El médico del equipo no encontró ninguna razón para sospechar de una conmoción cerebral ni en el terreno de juego ni tras la evaluación exhaustiva realizada por un reconocido especialista en este campo en el seguimiento posterior. No obstante, el jugador seguirá siendo vigilado de cerca en los próximos días", aseguró.

En un comunicado, la UEFA recordó que las 24 selecciones se comprometieron a seguir las recomendaciones de su Carta de Conmoción Cerebral antes del inicio del torneo y la responsabilidad de la toma de decisiones sigue siendo del médico del equipo.

"Si el médico del equipo tiene alguna duda sobre la inconsciencia o los signos de conmoción cerebral, debe retirar al jugador del campo. El médico del equipo es la ÚNICA persona que puede tomar la decisión de que el jugador permanezca en el campo o sea sustituido. La decisión del médico del equipo debe respetarse siempre, incluso si el jugador o el entrenador creen que el jugador está en condiciones de continuar", aclaró.