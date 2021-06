La covid sigue al alza en África, con sólo el 0,79 % de la población vacunada

EFE/EPA/NIC BOTHMA/Archivo

Nairobi, 17 jun (EFE).- Los casos de covid-19 en África están aumentando a un ritmo de más del 20 % semanal a medida que se intensifica la tercera ola en el continente, donde sólo se ha vacunado completamente el 0,79 % de la población, informaron hoy la Organización Mundial de la salud (OMS) y la Unión Africana (UA).

Los contagios aumentaron a más de 116.500 en la semana que acabó el 13 de junio, frente a los casi 91.000 casos de la semana anterior, tras un mes de incremento progresivo que hizo que el pasado fin de semana se superara la marca de 5 millones de infecciones, indicó la OMS en un comunicado.

En 22 países, casi el 40 % de las 54 naciones soberanas de África, los casos aumentaron en más del 20 % en la semana que finalizó el 13 de junio.

Los nuevos casos registrados semanalmente en África han superado la mitad del máximo de la segunda ola de la enfermedad, que se situó en más de 224.000 contagios semanales a principios de enero de 2021.

“África se encuentra en medio de una tercera ola en toda regla", advirtió la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, en una rueda de prensa virtual, en la que abogó por "tomar medidas urgentes".

"Hemos visto en India y en otros lugares la rapidez con la que el covid-19 puede recuperarse y abrumar a los sistemas de salud. Por lo tanto, las medidas de salud pública deben ampliarse rápidamente para encontrar, analizar, aislar y atender a los pacientes y rastrear rápidamente sus contactos”, subrayó Moeti.

Entre otros factores, la falta de cumplimiento de las medidas de prevención ha impulsado el nuevo aumento, que coincide con un clima estacional más frío en el sur de África y con la propagación de variantes más contagiosas.

MENOS DEL 1 % DE LA POBLACIÓN AFRICANA VACUNADA

El incremento de casos es simultáneo a la falta de vacunas en un continente de unos 1.300 millones de habitantes y en el que sólo el 0,79 % de la población ha recibido una pauta completa de vacunación, informó hoy el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC, organismo de la UA), John Nkengasong, en otra rueda de prensa virtual.

Hasta la fecha, la región ha recibido 59,9 millones de dosis, de las que se han inyectado 42,1 millones, según África CDC.

En ese sentido, Nkengasong celebró la decisión anunciada el pasado domingo por el G7 -grupo de las economías más desarrolladas del mundo- de donar más de mil millones de vacunas contra la covid-19 a los países en desarrollo entre 2021 y 2022.

Pero el director recordó que "esas vacunas aún no están aquí y esperamos que lleguen pronto".

Aunque, según la OMS, el ritmo de vacunación en el continente mejora, con 5 millones de dosis administradas durante los últimos cinco días, comparado con la media de 3,5 millones semanales de las últimas tres semanas; África necesita más que nunca estas vacunas.

El objetivo de la UA es vacunar, al menos, al 60 % de la población del continente (unos 750 millones de personas o todos los adultos) para finales de 2022.

De momento, África ha registrado más de 5,1 millones de casos de covid-19 (2,9 % del total mundial) y más de 136.000 muertes (3,6 % del total mundial), lo que supone una tasa de letalidad del 2,7 %, superior a la media global, según los últimos datos oficiales.

Por otro lado, la OMS confirmó hoy que Tanzania está en proceso de solicitar su entrada en el programa COVAX de adquisición equitativa de vacunas anticovid, un paso más del país para corregir las medidas negacionistas que impuso el fallecido expresidente John Magufuli.

"No tengo conocimiento de que se haya impuesto ninguna condición (para la entrada en COVAX), pero animamos encarecidamente al país a compartir información", dijo Moeti.

Tanzania no publica ninguna cifra oficial de la pandemia desde abril de 2020 -lo que dejó estancados los contagios en 509, de los que 21 acabaron en muertes-, ya que Magufuli aseguró que Dios protegería a sus ciudadanos del coronavirus.

La nueva jefa de Estado tanzana, Samia Suluhu Hassan -primera mujer presidenta de Tanzania-, anunció recientemente la creación de un comité de asesoramiento para luchar contra la covid-19.