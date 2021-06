Italia, 29 partidos sin perder, diez triunfos seguidos y cero goles en contra

Los jugadores de Italia celebran el segundo gol del combinado italiano durante el encuentro correspondiente al grupo A de la Eurocopa frente a Suiza en Roma. EFE/EPA/Riccardo Antimiani / POOL

Roma, 17 jun (EFE).- La selección de Italia, la primera en sellar su billete para los octavos de final de la Eurocopa, luce números de récord, con 29 partidos sin conocer la derrota y diez victorias consecutivas, todas sin recibir goles.

El equipo de Roberto Mancini empezó como un misil la Eurocopa y, tras estrenarse con un 3-0 a Turquía, repitió ese mismo resultado contra Suiza, aplastada por un doblete de Manuel Locatelli y un gol de Ciro Immobile.

La última derrota de Italia se remonta al 10 de septiembre de 2018 en la Liga de Naciones, cuando Portugal, a la postre campeón, se impuso por 1-0 con un gol de André Silva.

Desde entonces, Italia sumó 24 victorias y cinco empates, números que le permitieron clasificarse con el pleno de triunfos para la Eurocopa y sellar además el billete para la fase final de la Liga de Naciones, en la que disputará las semifinales en octubre contra España en San Siro.

Esta brillante racha es la segunda más larga de la historia de Italia, con los hombres de Mancini que están a solo un partido de igualar el récord del equipo de Vittorio Pozzo, el seleccionador dos veces campeón del Mundo, invicto durante treinta partidos entre 1935 y 1939.

En estos 29 partidos, los "azzurri" marcaron 80 goles y tan solo recibieron siete, jugando un fútbol atractivo sin perder un excelente equilibrio defensivo.

El meta Gianluigi Donnarumma, el defensa Leonardo Bonucci, el lateral Leonardo Spinazzola, el medio Manuel Locatelli o el extremo Domenico Berardi son algunos de los nombres propios de un equipo en el que dominan la unión del vestuario y las ganas de llegar hasta el final y volver a triunfar en un gran torneo internacional.

Además, el rendimiento se ha incrementado en los últimos meses, con una racha de diez victorias seguidas, todas sin recibir goles.

El duelo del próximo domingo contra Gales, en el que Italia se juega el primer puesto y, a priori, la posibilidad de tener un cruce de octavos más accesible y evitar a Bélgica, en el caso en el que pasara como primero de su grupo, puede representar un momento histórico para Mancini.

De momento, Italia se encuentra concentrada en el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro), al que regresó en la noche de este miércoles tras el triunfo del Olímpico de Roma contra Suiza.

Es probable que Mancini, que confirmó a diez de los once titulares que ganaron en el estreno, realice varios cambios en la alineación que se medirá con Gales.

No estará Giorgio Chiellini, quien se retiró este miércoles con unas molestias musculares, y debería sustituirle Francesco Acerbi en la zaga.

También apunta al once Andrea "Gallo" Belotti en sustitución de Ciro Immobile y al menos uno entre Federico Chiesa y Federico Bernardeschi será titular en sustitución de Lorenzo Insigne o Domenico Berardi.

El seleccionado italiano vive momentos de ensueño y la prensa local celebra este jueves a Manuel Locatelli, el centrocampista que lideró la goleada a Suiza y que sustituyó de forma inmejorable al lesionado Marco Verratti.

Sus dos golazos le convirtieron en el máximo artillero "azzurro" en esta Eurocopa empatado con Immobile, quien marcó una diana a Turquía y otra a Suiza.

Andrea Montolivo