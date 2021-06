Importante revés para la vacuna alemana anticovid CureVac

Amplía con comentarios de la EMA y de Curevac ///Berlín, 17 Jun 2021 (AFP) - El proyecto de vacuna anticonvid del laboratorio alemán CureVac sufrió un golpe este jueves, horas después de anunciarse una eficacia de prevención por debajo del 50% para este inmunizante del cual la Unión Europea había reservado 405 millones de dosis.CureVac informó el miércoles que su proyecto de vacuna era eficaz en un 47%, según un análisis intermedio de un ensayo clínico a gran escala, y no cumplía por ahora los criterios exigidos."La eficacia final todavía puede cambiar", señaló el director ejecutivo del laboratorio, Franz Werner Haas, citado en un comunicado, y para quien la aparición de variantes ha sido uno de los obstáculos en el desarrollo."Esperábamos resultados más sólidos en el análisis intermedio, pero constatamos que es difícil obtener una eficacia elevada con esta gama de variantes sin precedentes", añade."Con la baja eficacia que se espera, incluso si mejora ligeramente en la evaluación final, la vacuna de CureVac no podrá utilizarse en Alemania", advirtió Karl Lauterbach, experto en cuestiones sanitarias en el Partido Socialdemócrata, interrogado por el diario Rheinische Post.El impacto fue duro para el laboratorio, cuyas acciones, cotizadas en Nueva York, perdían el jueves más del 43% en la plataforma bursátil alternativa Tradegate.El desarrollo de CureVac se basa en la tecnología de ARN Mensajero, la misma utilizada por las vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna, que llegan a un 95% de eficiencia. - "Seguimos" - La firma fue una de las primeras que se lanzó en la carrera de las vacunas y hasta hace poco pensaba sacar al mercado un fármaco eficaz en mayo o en junio de este año.Si la eficacia final no mejora, una comercialización parece improbable, según los expertos.El responsable de la estrategia de vacunación en la Agencia Europea de Medicamentos, Marco Cavaleri, pidió prudencia aunque el fármaco no alcance el 50% de eficacia mínima requerido."Esto no significa que no estudiaremos el conjunto de los datos. Examineramos las ventajas y riesgos demostrados por la vacuna" para tomar una decisión sobre su aprobación.Haas aseguró que seguirán trabajando con la vacuna hasta tener "una evaluación definitiva" y dejó entender que su fármaco podría actuar como refuerzo para personas que ya hayan recibido las dos dosis de otras vacunas.CureVac desarrolla la fase final de sus ensayos clínicos con unos 40.000 voluntarios en Europa y América Latina.La eficacia fue evaluada en 134 casos de pacientes que habían contraído el covid-19 y otros 80 casos todavía estaban pendientes del análisis, para unos resultados completos de aquí a dos o tres semanas.De 124 casos secuenciados, sólo uno procedía de la cepa original del SRAS-CoV-2, indicó la compañía. - Precontrato con la UE - La Comisión Europea concluyó con el laboratorio de Tübingen (sur de Alemania) un contrato para adquirir 405 millones de dosis. El anuncio del laboratorio "no tiene impacto en el ritmo de nuestra campaña de vacunación", comentó el ministerio alemán de Salud.Fundado en 2000, CureVac cuenta como principal accionista al millonario alemán Dietmar Hopp, confundador del gigante de la programación SAP. A finales de junio de 2020, el gobierno alemán compró por 300 millones de euros una participación del 23% del laboratorio, tras un intento de las autoridades estadounidenses de conseguir derechos exclusivos ante una potencial vacuna de Curevac. smk/ys/mba/es/dhb/mb -------------------------------------------------------------