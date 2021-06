Houlihan, sancionada por dopaje, competirá en preolímpico de atletismo

La corredora Shelby Houlihan, poseedora del récord de Estados Unidos en los 1.500 y 5.000 metros, podrá participar en las pruebas preolímpicas pese a la sanción de cuatro años que recibió por dopaje, confirmaron este jueves autoridades estadounidenses.

Houlihan alega que su positivo por dopaje, debido a la presencia de nandrolona en la muestra, se debió al consumo de carne contaminada en un burrito de cerdo.

Dado que la sanción aún puede ser recurrida, la estadounidense fue incluida en las listas de salida de las series iniciales de los 1.500m femeninos del viernes en el Hayward Field de Eugene (Oregón).

Aunque no menciona el nombre de Houlihan, un comunicado de la Federación Estadounidense de Atletismo (USATF) dijo el jueves que se permitiría a cualquier deportista competir mientras el proceso de apelación esté en curso.

"Dado que hay un proceso de apelación activo, la USATF permitirá a cualquier atleta seguir compitiendo hasta que el proceso se complete", señaló el texto.

Houlihan, de 28 años, dijo el miércoles que luchará para anular su sanción agotando todas las vías legales posibles.

"Estoy tratando de encontrar todas las opciones que podamos para apelar esto", dijo en una entrevista con Fox News. "No es correcto. No creo que deba cumplir una sanción de cuatro años por algo que no he hecho. Estamos tratando de agotar todas las opciones que podamos".

Houlihan dio positivo por el esteroide prohibido nandrolona en diciembre del año pasado.

La estadounidense alegó que el hallazgo se debió a un burrito de cerdo contaminado que compró en un puesto de comida callejero cercano a su casa en Oregón la noche anterior a la prueba.

La Unidad de Integridad del Atletismo, el organismo antidopaje independiente de este deporte, notificó a Houlihan el resultado positivo en enero, provocando una suspensión provisional.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Suiza, ratificó la sanción de cuatro años.

Dado que el caso de Houlihan ya ha sido juzgado por el TAS -la máxima autoridad deportiva internacional para resolver disputas-, la única vía que le queda a Houlihan es llevar el caso ante un tribunal federal suizo.

Houlihan dijo el miércoles a Fox que estaba decidida a desafiar su suspensión, que la excluiría de competir en los Juegos Olímpicos de este año y en los de 2024 en París, lo que prácticamente sería el fin de su carrera.

"Estoy poniendo toda mi confianza en el proceso", dijo Houlihan. "Lo he intentado hasta ahora y, sinceramente, me ha fallado. Pero voy a seguir confiando en que la verdad saldrá a la luz y que podré competir en los próximos años".

