Guaidó dice que las elecciones regionales "no son la solución" al "conflicto"

El opositor venezolano Juan Guaidó (c). EFE/RAYNER PEÑA R/Archivo

Caracas, 16 jun (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este miércoles que las elecciones locales y regionales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre "no son la solución" al "conflicto" que considera que vive el país caribeño.

"Las elecciones regionales no son la solución a la crisis. Eso es un falso dilema, estamos luchando por condiciones. Entendemos que las elecciones regionales no son una solución a nuestro conflicto, (lo que) necesitamos son elecciones presidenciales", dijo Guaidó, según recoge un comunicado de su equipo.

A su juicio, los comicios son "una estrategia de la dictadura", como cataloga al Gobierno de Nicolás Maduro, para dividir a la oposición.

El próximo 21 de noviembre Venezuela elegirá a los gobernadores de los 23 estados del país y a los alcaldes de los 335 municipios.

Los últimos dos procesos electorales en Venezuela han sido cuestionados por la comunidad internacional y buena parte de la oposición venezolana por considerar que no han contado con los elementos necesarios para garantizar que sean unos comicios democráticos.

Los principales señalamientos se deben a las inhabilitaciones políticas de opositores conocidos o la intervención ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las directivas de los partidos más grandes que se oponen al Gobierno.

Sin embargo, varias voces detractoras del chavismo se han mostrado abiertos a participar en las elecciones.

Guaidó también rechazó el actual Consejo Nacional Electoral (CNE), elegido por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría oficialista y compuesto por tres simpatizantes del chavismo y dos de la oposición, ya que considera que está "tutelado" por Maduro.

"Es un CNE tutelado por la dictadura, ellos no pueden ni siquiera convocar una elección presidencial porque obedece a la dictadura", agregó.