Gloria Camila se pronuncia sobre los rumores de mala relación entre Ana María Aldón y sus tíos Conchi y Paco

07-09-2020 Gloria Camila. MADRID, 17 (CHANCE) José Ortega Cano recibía el alta hospitalaria este martes 24 horas después de ser sometido a una intervención de corazón que, afortunadamente, salió a la perfección. Cansado pero satisfecho, el diestro ponía rumbo a su domicilio para descansar rodeado de su familia pero, poco después, Ana María Aldón reaparecía en la puerta de su casa confesando su preocupación porque, muy débil, su marido había estado a punto de desplomarse tras salir del hospital tras sufrir una bajada de tensión. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



José Ortega Cano recibía el alta hospitalaria este martes 24 horas después de ser sometido a una intervención de corazón que, afortunadamente, salió a la perfección. Cansado pero satisfecho, el diestro ponía rumbo a su domicilio para descansar rodeado de su familia pero, poco después, Ana María Aldón reaparecía en la puerta de su casa confesando su preocupación porque, muy débil, su marido había estado a punto de desplomarse tras salir del hospital tras sufrir una bajada de tensión.



En el programa 'Sálvame' se hacían eco del delicado estado de salud del diestro y desvelaban que ni Paco ni Conchi Ortega Cano podían ponerse en contacto con su hermano José porque Ana María Aldón - encargada de filtrar las llamadas que recibe su marido en estos complicados momentos - no les cogía el teléfono.



¿Problemas en el mediático clan entre los hermanos del diestro y su mujer? Todo parece indicar que sí, y que la relación no es tan idílica como querrían aparentar de cara a la galería, pero Gloria Camila lo ha desmentido tajantemente, sorprendida de que Ana María no le coja el teléfono a sus tíos Conchi y Paco y asegurando que "todo está bien".



Además, desmintiendo las informaciones que apuntan a que sería la gaditana la encargada de 'custodiar' el teléfono de José en estos momentos para evitarle llamadas o mensajes innecesarios por su delicado estado de salud, Gloria Camila afirma que "yo he llamado a mi padre y me lo ha cogido", asegurando además que "mi padre está bien".