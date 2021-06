Ginter: sería un error concentrarnos solo en Cristiano Ronaldo

EFE/EPA/Lukas Barth-Tuttas /Archivo

Berlín, 17 jun (EFE).- El defensa alemán Mathias Ginter dijo que sería un error concentrarse solo en el peligro ofensivo que representa Cristiano Ronaldo en el partido del sábado contra Portugal que, según él, tiene también otros jugadores de ataque que hay que tener en cuenta.

"Sería un error pensar solo en Cristiano Ronaldo. Portugal tiene otros jugadores peligrosos en ataque y también otros que pueden traer peligro jugando desde atrás como Raphael Guerreiro", dijo Ginter.

Ginter recordó que el ya ha jugado contra Cristiano cuando éste estaba en el Real Madrid y él en el Borussia Dortmund.

"Lo conozco bien, para nadie es un secreto que es uno de los mejores delanteros del mundo y tenemos que estar atentos", dijo.

Ginter fue interrogado acerca del buen balance que tiene Alemania ante Portugal y acerca de su experiencia en el último enfrentamiento, en el Mundial 2014, que se saldó con una victoria por 4-0 y que él vivió desde el banquillo.

"Fue una gran experiencia, yo tenía 20 años. Era mi primer partido en mi primer torneo y la victoria fue importante pero eso es algo que fue hace mucho. No creo que eso sea algo que tenga que ver con el sábado ni que el buen balance nos ayude", dijo.

"Pero si las estadísticas hablan a nuestro favor lo tomamos en cuenta y tenemos que procurar el sábado con que siga siendo así", agregó.

Ginter jugó en la derrota ante Francia en la defensa de tres centrales y dijo que se sentía igualmente bien en una defensa de cuatro.

"Puedo jugar en una defensa de tres o de cuatro. Personalmente me da igual. Lo importante es que sabemos que podemos jugar los dos sistemas pero eso no es demasiado importante, a veces incluso hay flexibilidad dentro de un mismo partido", aseguró.

De otro lado, el jugador alemán dijo que en el equipo se ha seguido trabajando en las situaciones con balón parado en la parte ofensiva que no dieron fruto ante Francia.

"Ha sido un tema en el entrenamiento. Sabamos que tenemos que mejorar en ese aspecto. Una situación con balón parado puede definir un partido", admitió.