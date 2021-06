Fútbol/Euro.- Previa del Suecia - Eslovaquia

Suecia debe salir de la cueva ante una animada Eslovaquia



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Las selecciones de Suecia y Eslovaquia se verán las caras este viernes (15.00 horas) en el Estadio Krestovski de San Petersburgo (Rusia) en busca de tres puntos claves para ambos, sobre todo para los de Janne Andersson, que posiblemente serán más atrevidos que en su estreno ante España para intentar batir a un rival más 'tranquilo' al tener ya un triunfo en su haber.



El combinado eslovaco inicia la segunda jornada del Grupo E de esta Eurocopa en una óptima posición, ya que fue el único que sumó los tres puntos, lo que le deja margen de momento, aunque aún tiene que cerrar el próximo miércoles contra la selección española.



Por ello, los de Stefan Tarkovic, afectados por el coronavirus en la previa, saben de la importancia de volver a sacar un triunfo que les dejaría clasificados para los octavos de final cuando estaban señalados como las teóricas 'cenicientas'. Sin embargo, la victoria ante Polonia en su debut del pasado lunes les ha quitado esa etiqueta y ha lanzado un aviso para su siguiente rival, que dejó clara su competitividad ante los de Luis Enrique Martínez.



Suecia, que vuelve a un escenario donde en el pasado Mundial logró su billete a los cuartos de final, planteó un partido muy defensivo para controlar la mayor superioridad técnica y de posesión del combinado español, pero seguramente cambie y dé un paso adelante ante un oponente que no le cause tanto temor.



Pese a su planteamiento en La Cartuja, los suecos gozaron de dos ocasiones muy claras y apenas concedieron en la segunda mitad, pero ahora seguramente le toca cambiar el papel y ser quien lleve más el peso del partido. Eslovaquia tiene la ventaja de su victoria inaugural y es Suecia la que debe mostrar, al menos de inicio, una mayor ambición por la victoria.



"No creo que Eslovaquia presione tanto como lo hizo España y podremos mostrar otros aspectos de nuestro juego. La clave será asentarnos en nuestra propia forma de jugar porque tuvimos muy poco de eso el lunes. La semana pasada jugamos contra Armenia, un equipo que también defiende más profundo y jugamos un excelente partido ofensivamente", señaló Janne Andersson.



El técnico sueco tiene la buena noticia de la recuperación de un jugador importante a nivel ofensivo como el joven extremo Dejan Kulusesvki, que ya ha superado el coronavirus que le dejó fuera del debut y que podría ser la principal novedad en un once que tuvo mucho desgaste en La Cartuja.



"Esperamos un partido complicado. Creo que Suecia tiene más calidad que Polonia, así que va a ser un nuevo desafío para nosotros, aunque si seguimos creyendo volveremos a tener éxito. Estamos listos para poner todo en el partido", advirtió Tarkovic, que parece que repetirá el once de su triunfo 1-2 ante los polacos.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SUECIA: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S.Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak y Berg.



ESLOVAQUIA: Dúbravka; Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsík, Mak; y Duda.



--ÁRBITRO: Daniel Siebert (ALE).



--ESTADIO: Krestovski de San Petersburgo (Rusia).



--HORA: 15.00/Cuatro.