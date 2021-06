Fútbol/Euro.- Crónica del Ucrania-Macedonia del Norte: 2-1.

Ucrania alienta su fe con la 'doble Y'



Los tantos de Yarmolenko y Yaremchuk suman un sufrido primer triunfo de los de Shevchenko, que se jugarán los octavos contra Austria



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Ucrania sumó su primer triunfo (2-1) en la Eurocopa contra Macedonia del Norte, con los goles de su 'doble Y', Yarmolenko y Yaremchuk, en la segunda jornada del grupo C, disputada en Arena Nacional de Bucarest, y buscará su clasificación para los octavos de final del torneo contra Austria en el último encuentro de la fase de grupos.



Después del festival goleador (3-2) sin premio contra Países Bajos, los de Andrei Shevchenko volvieron a exhibir su músculo goleador y no dieron opción a su rival con un fútbol vertical y un acierto ante la meta como el que acompañó a su seleccionador en su gloriosa etapa en el Milan.



Dos zarpazos y dos goles antes del descanso parecían decantar un pulso hasta entonces desigual. Un saque de esquina lo convirtió Yarmolenko -42 goles con su selección, a 6 de la plusmarca del mito Shevchenko- en el 1-0 en el segundo palo después de que Karavaev lo asistiera entre el desbarajuste de la defensa macedonia.



Apenas cinco minutos después Yaremchuk rompió la línea del fuera de juego de los de Igor Angelovski, apagados y con un tanto anulado a Pandev por fuera de juego como único bagaje, y definió sin que le temblara la pierna al primer palo del portero del Rayo Vallecano Stole Dimitrievski para lograr el 2-0.



En cambio, Macedonia se metamorfoseó tras el descanso. Un chut al larguero de Trajkovski fue el origen del penalti de Karavaev al veterano Pandev, que transformó Alioski tras recoger el rechace de Bushchan para acortar la desventaja (2-1) y meterle de lleno en la pugna por debatirle la victoria a una sorprendida Ucrania.



El apagón del equipo de la 'doble Y', cambiados ambos al inicio de la segunda parte, estuvo cerca de pagarlo caro. Macedonia acechó hasta que le quedó fuelle la igualada y Dimitrievski detuvo un penalti a Malinovskyi para creer en el milagro. El tanto no llegó y la utopía la tendrá que alimentar la debutante contra Países Bajos. Ucrania y su fe se la jugarán contra Austria por avanzar de fase.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: UCRANIA, 2 - MACEDONIA DEL NORTE, 1 (2-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



UCRANIA: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Malinovskyi (Sobol, min. 90+2), Stepanenko, Shaparenko (Sydorchuk, min. 78), Yarmolenko (Tsygankov, min. 70); y Yaremchuk (Besedin, min. 70).



MACEDONIA DEL NORTE: Dimitrievski; S. Ristovski, Musliu, D. Velkovski (Trickovski, min. 85); Nikolov (Trajkovski, min. 46), Ademi (Ristevski, min. 85), Spirovski (Churlinov, min. 46), Alioski; Bardi (Avramovski, min. 77); Elmas y Pandev.



--GOLES.



1-0, min. 29: Yarmolenko.



2-0, min. 34: Yaremchuk.



2-1, min. 57: Alioski, en el rechace de un penalti lanzado por él mismo.



--ÁRBITRO: Fernando Andrés Rapallini (Arg). Amonestó a Shaparenko (min. 43) por Ucrania y a Velkovski (min. 59) y Avramovski (min. 83) por Macedonia.



--ESTADIO: Arena Nacional de Bucarest.