Fútbol/Euro.- Crónica del Dinamarca - Bélgica, 1-2

De Bruyne irrumpe y lleva a Bélgica a octavos



El del City debuta en la Euro para frustrar a Dinamarca



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La selección de Bélgica refrendó su condición de favorita a pelear por la Eurocopa 2020 al remontar (1-2) este jueves a Dinamarca en Copenhague, dentro de la segunda jornada del Grupo B, una gran reacción tras el descanso liderada por Kevin De Bruyne que dio el pase a octavos de final a los belgas.



El delantero del Manchester City jugó sus primeros minutos en la Euro, tras un par de fracturas en la cara durante la final de la Champions. El técnico de los 'diablos rojos', Roberto Martínez, tuvo que tirar de su figura después del gran primer tiempo danés.



Los locales, que venían de perder el estreno ante Finlandia con el susto de un Christian Eriksen que poco a poco se recupera, estaban obligados a sumar y a los dos minutos encontraron el 1-0. Una mala decisión de Denayer en la salida del balón terminó en el gol de Poulsen, con la presión arriba de Dinamarca.



Así hicieron la vida imposible a la mejor selección del mundo según la FIFA. Los daneses apretaron para no dejar pensar al rival y se movieron bien en ataque para encontrar muchos espacios. Maehle hizo estragos y Braithwaite no tardó en apuntarse a las ocasiones. Atrás, Kjaer hizo un marcaje perfecto a Lukaku.



El delantero del Inter se comió a Rusia y los daneses encomendaron a su capitán bailar con la más fea. Damsgaard también pudo doblar la renta pero llegó el descanso con el 1-0 y los primeros duelos ganados por Lukaku. A Dinamarca le iba a fallar la gasolina por el desgaste, con encima más focos a seguir.



La reanudación trajo al césped a De Bruyne y el ariete del City, con ganas de sacar la amargura de esa final de Champions perdida con el Chelsea sin poder terminarla, no tardó en lucir. En una buena jugada de Lukaku, De Bruyne hizo lo que quiso con el control hasta dar el pase de gol a Thorgan Hazard. Roberto Martínez detectó el sufrimiento danés y metió a Eden Hazard y Witsel.



Así, en el 70', en una jugada de tiralíneas, De Bruyne fusiló de primeras, con la zurda y en carrera, el 1-2. Dinamarca tardó en reaccionar, pero se quedó con el tramo final. Courtois, con un amago de lesión, tuvo que hacer sus primeras paradas del torneo, y Braithwaite rozó el gol en un par de ocasiones, en especial un cabezazo a la cruceta, en una entrega danesa sin premio.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: DINAMARCA, 1 - BÉLGICA, 2. (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.



DINAMARCA: Schmeichel; Wass (Larsen, min.62), Christensen, Kjaer, Vestergaard (Skov Olsen, min.85), Mahele, Hojbjerg, Delaney (Jensen, min.73), Braithwaite, Poulsen (Noergaard, min.62) y Damsgaard (Cornelius, min.72).



BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier Dendoncker (Witsel, min.60), Tielemans, T.Hazard (Vermaelen, min.90); Mertens (De Bruyne, min.46), Lukaku y Carrasco (Eden Hazard, min.60).



--GOLES:



1 - 0, min.2, Poulsen.



1 - 1, min.55, T.Hazard.



1 - 2, min.71, De Bruyne.



--ÁRBITRO: Björn Kuipers (NED). Amonestó a Wass (min.59) y Damsgaard (min.70) y Jensen (min.82) por parte de Dinamarca. Y a Thorgan Hazard (min.94) en Bélgica.



--ESTADIO: Parken Stadium de Copenhague.