Fútbol.- Ashley Young regresa al Aston Villa tras dejar el Inter

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El jugador inglés Ashley Young, de 35 años, ha confirmado su regreso al Aston Villa este jueves, tras finalizar su contrato con el Inter de Milán, y alcanzar un acuerdo por una temporada con los 'villanos, según informó el club inglés en un comunicado.



El polivalente jugador internacional, que también militó en el Manchester United, donde permaneció nueve campañas, vuelve al Aston Villa, un club donde logró su explosión como futbolista con 38 goles en 190 partidos entre 2006 y 2011.



"Es una sensación increíble estar de vuelta, lo siente como si no me hubiera ido", dijo en declaraciones a la televisión oficial del club. "Estoy encantado de ver algunas caras conocidas, estar de vuelta en el campo de entrenamiento, ver las instalaciones y lo bien que han crecido...", indicó.



"Se puede ver cuánto ha evolucionado el club desde mi época y ahora estoy listo para ponerme manos a la obra", añadió Young, que regresa con más experiencia tras haber conquistado.la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Europa League en su estancia en Old Trafford. Con el Inter también se proclamó campeón de la serie A la temporada pasada.