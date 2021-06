Franceses salen a la calle sin mascarilla

CentralFranceses salen a la calle sin mascarilla, mientras pandemia no cede en Paraguay, Brasil y Rusia Por Por las oficinas de AFP =(Infografía+Fotos+Video)= París, 17 Jun 2021 (AFP) - Los franceses salieron a la calle sin mascarilla este jueves y en Japón, el estado de emergencia se levantará el domingo, a un mes de los Juegos Olímpicos de Tokio, noticias que contrastan con la preocupante situación en Rusia, Paraguay o Brasil, donde la pandemia no cede.El número de fallecidos por covid-19 en Rusia depende de quién realice el recuento. Según el balance diario del gobierno ya se rozan los 128.000 decesos por coronavirus (con autopsia realizada) y según la agencia rusa de estadística, que toma en cuenta otros criterios, el balance superaba los 270.000 decesos a finales de abril. Ambos cálculos son superiores a los balances de muertos de Reino Unido (128.000) e Italia (127.000), los países más enlutados de Europa.Rusia ha seguido un camino opuesto por ejemplo al del Reino Unido, donde había 1.200 muertos diarios por covid-19 a finales de febrero y ha logrado que su balance diario de fallecidos ronde la decena actualmente, gracias a una campaña de vacunación exitosa y a restricciones importantes. Pero estas dos circunstancias no se dan en Rusia, donde las autoridades se han negado a confinamientos estrictos y la población es muy reacia a vacunarse. Tanto que el miércoles el alcalde de Moscú Serguéi Sobianin decretó la vacunación obligatoria de los empleados del sector de servicios.De sus 12 millones de habitantes de Moscú, solo 1,8 millones están vacunados. La situación de Rusia contrasta con el incipiente optimismo que se respira en la mayoría de lugares de Europa.Por ejemplo en Francia, donde un cuarto de la población ya está totalmente vacunada y los nuevos casos diarios rozan los 3.000, desde este jueves, se puede salir a la calle sin mascarilla, que sí deberá conservarse en lugares cerrados y en espacios al aire libre en los que haya mucha gente o en un estadio, por ejemplo."Cuanto antes nos vacunemos, antes tendremos ese nivel de inmunidad colectiva y antes diremos: 'ya está, pasó'", dijo el ministro de Salud, Olivier Véran.En total, la pandemia ha provocado al menos 3,83 millones de muertos en el mundo desde diciembre de 2019 y 177 millones de contagios, según un recuento de la AFP realizado este jueves a partir de cifras oficiales.- Alarma en Paraguay - América Latina y el Caribe sumaba 1,2 millones de fallecidos y más de 35 millones de contagios. En las últimas 24 horas, Brasil fue el país del mundo que más muertes por covid registró, con 2.997, seguido de India y de Argentina, con 646.Son números globales, pero en relación a la población, otro país de la región, Paraguay, registra una situación alarmante tras haber flexibilizado sus restricciones. Sus hospitales están desbordados y escasean las vacunas, según expertos.Paraguay, con 7,3 millones de habitantes, ya supera los 400.000 contagios y las 11.000 muertes y en las últimas dos semanas, se ha convertido en el país con mayor tasa de mortalidad en el mundo, con 24,79 decesos por cada 100.000 habitantes, según los balances de la AFP a partir de las cifras oficiales.La situación también despierta preocupación en África, donde la pandemia "se amplía y se acelera", debido a las variantes, alertó este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), instando a una aceleración de la vacunación. - Fin de estado de urgencia en Tokio - Este jueves, el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunció que el estado de emergencia en Tokio y otras regiones del país se levantará el 20 de junio, a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos.Sin embargo, el gobierno mantendrá importantes restricciones en la capital que, de seguir vigentes, limitarán notablemente la presencia de público local en la cita olímpica prevista del 23 de julio al 8 de agosto.En el ámbito económico también hay buenas noticias. La Comisión europea aprobó el jueves el plan de reactivación de Grecia, que será financiado por el empréstito conjunto europeo destinado a atenuar el impacto económico de la pandemia.Atenas debe percibir 30.500 millones de euros, (36.400 millones de dólares), 17.800 millones de ellos en subvenciones directas y 12.700 millones en préstamos.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio luz verde el miércoles a los planes poscovid de España y Portugal y después de Grecia viaja a Dinamarca.Pero la crisis generada por la pandemia se sentirá durante mucho tiempo. Este jueves, responsables de los aeropuertos europeos dijeron que se necesitarán más de 10 años para recuperarse del impacto del coronavirus.burs-bl/mb