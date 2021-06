Exmiembros de las FARC entregan información sobre secuestrados desaparecidos

En la imagen, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 17 jun (EFE).- El antiguo secretariado de las FARC, máximo órgano de dirección de la guerrilla, entregó este jueves información sobre secuestrados que fueron desaparecidos durante el conflicto armado colombiano y cuyos casos permanecen activos en la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

La UBPD formalizó hoy un proceso de recolección de información con los excomandantes de la guerrilla, un capítulo complementario al "Caso 1" de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que corresponde a los secuestros de civiles y militares en el conflicto.

"Este trabajo complementario es una oportunidad muy importante para poder avanzar en respuestas que requieren las víctimas para poder alcanzar la satisfacción de sus derechos y eso es saber qué pasó con sus seres queridos y dónde se encuentran", dijo la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, durante un encuentro con exjefes de la guerrilla.

La JEP, surgida del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla -al igual que la UBPD-, imputó el pasado 28 de enero a ocho miembros del antiguo secretariado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra dentro del "Caso 1", donde hay acreditadas 2.107 víctimas de secuestros y crímenes derivados, cometidos principalmente entre 1993 y 2012.

Los antiguos jefes de las FARC admitieron a finales de abril de forma oficial su autoría en los casos de secuestros de civiles y militares por los que fueron imputados.

55 VÍCTIMAS IDENTIFICADAS

A partir de la decisión de la JEP, la UBPD delimitó una ruta para avanzar en la búsqueda de los desaparecidos reportados en ese caso, trabajo al que han sido vinculadas 192 víctimas, 81 de ellas pertenecientes a la fuerza pública y 111 civiles.

"No es solamente que sepamos dónde están, es saber qué pasó con ellos durante todo este tiempo", dijo Monzón, al agregar que aunque es posible que físicamente no se localice a todos los desaparecidos la Unidad ya ha recibido información sobre 55 de esas víctimas.

Monzón reconoció que la información que están recibiendo no es exhaustiva porque justamente el trabajo que harán en los próximos seis meses será profundizar en ella, pero sí destacó que con los detalles dados por los excomandantes de las FARC se pudo identificar el contexto, la identidad y las circunstancias de secuestro y muerte en los casos priorizados.

APORTAR A LA BÚSQUEDA

La JEP determinó a comienzos de este año que los ocho miembros del secretariado de las FARC tienen responsabilidad de mando por los vejámenes que sufrieron los secuestrados y los acusó por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por graves conductas vinculadas a ese delito, como homicidio, tortura, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Los excomandantes guerrilleros reconocieron hoy nuevamente que el secuestro es uno de los capítulos más dolorosos del conflicto y que el trabajo para reconocer a las víctimas de este delit ha sido fundamental para contribuir a su búsqueda.

"El hecho de la desaparición es doblemente doloroso, perder un ser querido y no saber si regresará o no regresará o qué habrá pasado. Por eso (...) hoy reiteramos nuestro compromiso para aportar a todos los casos de desaparición en qué podamos contribuir ", dijo el exjefe de las FARC, Rodrigo Londoño, uno de los imputados.

"Esto nunca debió ocurrir y es un imperativo ético que no se repita. Por lo tanto, nos sumamos al llamado de la Unidad para convocar a todos los actores del conflicto a que aporten verdad que permitan satisfacer las demandas de las víctimas para darle un cierre digno a esta historia trágica", dijo el excomandante y también imputado Jaime Alberto Parra.

En la oficialización de este trabajo, el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y la representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, valoraron los esfuerzos de las partes para continuar en la búsqueda de los desaparecidos. EFE

