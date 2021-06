"Estoy aquí para defender España a mi manera", asegura Laporte a AFP

El defensa hispano-francés Aymeric Laporte, nacionalizado español a finales de mayo y convocado con la Roja para la Eurocopa, aseguró este jueves a AFP que está para "defender este país a mi manera", aunque entiende el debate suscitado por su elección.

P. Fue una de las sorpresas de la Eurocopa. ¿Cómo llegó Luis Enrique hasta usted?

R. "Es una larga historia, lo conozco desde hace bastante tiempo. Cuando hablamos, cuando me comunicó su interés por que pudiera jugar con España, me dijo que tenía el perfil ideal, que mi estilo de juego era parecido al suyo y que podía aportar un plus a esta selección".

P. ¿Sabía que le iba a llamar para disputar la Eurocopa?

R. "No, para nada. Lo he dicho muchas veces, es una larga historia, viene de muy joven, de los Sub-19. La selección me había contactado, pero evidentemente todavía no era posible porque no tenía el suficiente número de años para ser español. Después, como he dicho muchas veces, mi primer objetivo siempre fue Francia. Fue algo que se decidió ahora, antes no era posible y ya está. Estoy contento de poder jugar una Eurocopa".

P. ¿Dudó?¿Habló con los españoles del Manchester City o el francés Benjamin Mendy?

R. "No, no hablé con nadie, con ningún jugador. Era algo bastante delicado, así que sólo hablé de ello con mi familia. Después, lo medité, comparé los pros y los contras y tomé mi decisión".

P. Pep Guardiola y Luis Enrique comparten una filosofía de juego parecida, ¿eso le ayudó?

R. Se conocen muy bien. Los dos hacen un juego 'a la española', es un juego que siempre me ha gustado, desde que estaba en Bilbao, así que sí, es una ayuda, después de haber trabajado con Pep es mucho más fácil jugar con Luis.

P. ¿Se ha adaptado bien con Pau Torres en el eje de la zaga?

R. "Juego del lado derecho, es verdad que es algo a lo que no estoy acostumbrado, pero me siento a gusto a la vista de la calidad de los jugadores que hay alrededor de mí, me ayuda mucho para cometer menos errores o para sacar el balón limpiamente... Así que es una cosa buena para mí".

P. Ramos no fue convocado para la Eurocopa y deja el Real Madrid... ¿Supone una mayor presión ser uno de sus relevos en la Roja?

R. "Es un poco la etiqueta que la prensa ha querido ponerme. El entrenador dijo algo de una lesión y no soy el único central en la selección, así que no creo que sea por mí (el descarte de Ramos para la Eurocopa). No me supone una presión añadida, estoy aquí para hacer mi trabajo, defender este país a mi manera, y espero que vamos a llegar lo más lejos posible".

P. Firmó dos buenos partidos (0-0 contra Portugal en un amistoso y contra Suecia en la Eurocopa), habla un español perfecto... ¿Se siente querido por los Españoles?

R. "Hay de todo. Es como en todas partes. Con la nacionalización, hay muchos que están a favor y muchos en contra. Hay cierto matiz político detrás de todo esto... supongo que no es fácil para todo el mundo aceptar esto. Así que entiendo a la gente. Después, es algo que no puedo controlar. Intento hacer lo mejor para mí y para España al mismo tiempo. Todo lo bueno que me pase es también bueno para España. Es algo mutuo. Espero que nos vamos a aportar cosas mutuamente y espero que todo el mundo esté contento y satisfecho de que esté aquí".

P. Ahora vienen Polonia y Robert Lewandowski el sábado...

R. "En cada partido es un desafío intentar ser mejor que el rival, y en este caso, que Lewandowski. Es un partido muy importante para nosotros. Diría incluso que clave. Un partido que hay que afrontar sin pensar en el empate, hay que ir a buscar la victoria, y ese va a ser nuestro objetivo".

P. España puede cruzarse con Francia en cuartos...

R. "Sí, sé que es posible, pero todavía no he pensado cómo sería el momento. Prefiero no darle vueltas, si ocurre, ya tendré tiempo de pensarlo".

