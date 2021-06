Estados Unidos.- Constellation Brands compra una parte de Dos Hombres, la empresa de los protagonistas de 'Breaking Bad'

17-06-2021 Los actores y dueños de Dos Hombres, Bryan Cranston y Aaron Paul. ECONOMIA EMPRESAS DOS HOMBRES



La compañía de alimentación Constellation Brands, propietaria en Estados Unidos de marcas de cerveza como Corona o Modelo, se ha hecho con una participación minoritaria en Dos Hombres, la empresa propiedad de Aaron Paul y Bryan Cranston, popularmente conocidos por sus papeles como protagonistas en la serie de televisión 'Breaking Bad'.



Dos Hombres es una empresa especializada en la producción de mezcal 'premium', una tradicional bebida alcohólica mexicana que se obtiene de la destilación del agave.



Constellation Brands no ha detallado el porcentaje de su participación ni la cuantía de la adquisición en el comunicado en el que ha hecho pública la operación. No obstante, ha subrayado que Dos Hombres seguirá siendo gestionada de forma independiente y seguirán produciendo con independencia sus productos.



"Aaron y Bryan han convertido su pasión compartida por el mezcal en una marca única y han creado un líquido excepcional que recibe mucho reconocimiento tanto de la industria como de los consumidores", ha indicado la vicepresidenta de Constellation Ventures, Jennifer Evans.



Según Constellation Brands, las ventas de mezcal en Estados Unidos crecieron un 14% en 2020, siendo la categoría 'ultra-premium' (más de 30 dólares por botella) la que más crecerá dentro de la categoría.



"Tenemos muchas esperanzas y sueños para Dos Hombres y estamos contentos de que la visión de Constellation esté alineada con la nuestra", ha afirmado el actor Aaron Paul.



"Ha sido un viaje realmente increíble (...), no podemos esperar para seguir compartiendo esta marca con el mundo", ha apostillado Bryan Cranston.