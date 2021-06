España.- Garamendi matiza que la CEOE no se posiciona sobre indultos y defiende la Constitución

17-06-2021 El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, interviene en la inauguración de la segunda jornada de la XXXVI Reunión del Cercle d"Economia, a 17 de junio de 2021, en Barcelona, Cataluña, (España). Las jornadas, bajo el título 'La gran reconstrucción, retos y oportunidades para la empresa, la economía y la política', giran en torno a los retos y oportunidades para la empresa, la política, y la economía en una edición que está marcada por el impacto de la crisis sanitaria y económica del Covid-19. POLITICA David Zorrakino - Europa Press



Afirma que normalizar la situación implica que las empresas vuelvan a Cataluña y respetar la ley



BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)



El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha matizado que esta organización no se posiciona ni a favor ni en contra de los indultos a los presos independentistas, y ha destacado que defiende la Constitución y el estado de derecho.



Lo ha declarado a los periodistas durante la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía en Barcelona, y tras afirmar este jueves por la mañana, en una entrevista, que los indultos a los condenados por el 1-O serían bienvenidos si llevan a "que las cosas se normalicen".



Después, en el Círculo, ha dicho: "La Constitución permite los indultos, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que opinar", y ha añadido que él no es político, sino representante de los empresarios.



Ha matizado que para él la normalización significa "que se cumpla la Constitución, se actúe dentro del Estado de derecho, respetando ley y el Estatuto, y que se hable de lo que se tenga que hablar", y ha apuntado que la organización a la que representa defiende la unidad de España y quiere estabilidad política.



Garamendi también ha dicho que el 1-O tuvo un impacto muy negativo en Cataluña y que "muchas empresas no se fueron porque les guste, sino porque no les quedó otro remedio", y que esa normalización de la que hablaba en la entrevista de este mismo jueves pasa por el retorno de estas empresas.



Al preguntársele si cree que los indultos serían un primer paso para esta normalidad, ha respondido: "No voy a contestar a esa pregunta, porque soy el presidente de las empresas españolas y no soy un político", y ha reiterado textualmente que el término 'normalización' significa que las empresas vuelvan a su seno.



"Hay empresarios que opinan que se tiene que hacer de una manera y otros de otra. La CEOE no tiene una opinión taxativa del tema", ha reiterado Garamendi, que también ha valorado como bueno el saludo este miércoles entre el Rey y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.



Sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha asegurado que no creen que sea el momento de hablar de un incremento y cree que es momento de un consolidación del empleo, aunque ha señalado que se sentarán a debatirlo cuando les llamen a ello.



La Reunión del Círculo de Economía (RCE) se celebra hasta este viernes en Barcelona y está patrocinada por CaixaBank, Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y KPMG, con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.