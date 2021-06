Dulce y distante: "La uruguaya" de Mairal llega al cine con 2000 realizadores

Vista de la portada del libro "La uruguaya" del argentino Pedro Mairal, que será adaptada al cine, el 15 de junio de 2021 en Montevideo (Uruguay). EFE/Alejandro Prieto

Montevideo, 17 jun (EFE).- Dulce como un romance secreto y distante como las orillas del Río de la Plata, la aventura de Pereyra y Guerra salta de las páginas de "La uruguaya", del argentino Pedro Mairal, y emprende viaje hacia la gran pantalla, con Montevideo como protagonista omnipresente.

"Estuve un tiempo en la lona, del desatino fui amante...". Así comienzan tanto la canción del uruguayo Fernando Cabrera "Dulzura distante" como el párrafo en que, aludiendo a ella, Lucas Pereyra relata en la novela el estado de "derrota" que lo llevó a buscar en Magalí Guerra un escape de su pesada rutina porteña.

De un impulso similar nace la idea de plasmar en película la historia de este escritor cuarentón, que viaja a Montevideo a cambiar dólares y termina explorando distintos rincones de la ciudad con su misteriosa amante uruguaya: sus calles llenas de árboles, sus galerías comerciales, sus playas...

Como cuenta a Efe el director de la revista colaborativa Orsai, Hernán Casciari, este proyecto se despega del 'modus operandi' de la industria cinematográfica. La fantasía, dice el ahora productor del film, era llevar al cine la experiencia de Orsai, autogestionada por sus lectores sin publicidad, y financiar un largometraje solo con apoyo de los espectadores.

Con ese fin compró los derechos de "La uruguaya" e imprimió los 6.000 bonos de los que surge el presupuesto de 600.000 dólares del film y la asociación con 2.000 colaboradores, ahora productores ejecutivos e integrantes del equipo creativo.

"Son personas que tienen una aplicación, que entran a las reuniones que hacemos el staff (equipo) de la película", acota, y remarca que si bien las decisiones surgen del "núcleo duro", estos productores son los que deciden en un proceso tan innovador como entretenido.

"Es un deporte distinto al del cine tradicional, es tremendamente divertido y sabemos que va a salir bien porque estamos muy interesados en el viaje, no solamente en cómo llegar", subraya el escritor y periodista, quien asegura que, por ejemplo, se decidió conjuntamente que habría un proceso para seleccionar intérpretes -actualmente activo- y que no tendrían por qué ser famosos.

TRES OBRAS EN PUGNA

Cinco años después de su publicación, "La uruguaya" sigue viva para su autor, quien apunta que la novela atraviesa "una especie de renovación de lectura" y dice seguir sorprendido por el éxito que alcanzó en otras latitudes.

"El libro creo que es muy del Río de la Plata, Buenos Aires-Montevideo, pero está rebotando en otros lados; en España se leyó mucho, se tradujo a muchos idiomas y eso me sorprende", acota Mairal, quien estima que si bien hay "algo universal" en él, quizá sea el tono porteño lo que "causa cierta gracia" a estos lectores.

Radicado hoy en Montevideo y expectante ante el rodaje, que comenzará en octubre, el autor reflexiona sobre la adaptación al cine, ya que, dice, le llevó años entender que es necesario "traicionar" el libro para volverlo película.

Tras el "golpe al amor propio" que le causó su primera adaptación ("Una noche con Sabrina Love"), asegura haber ganado experiencia y esta vez, si bien participará activamente -con un posible cameo-, subraya que buscará "soltar" y disfrutar del proceso.

En esa línea coincide la directora del film, Ana García Blaya, quien recalca que el libro, el guion y la película son tres obras distintas. "Ninguna de las tres es tal cual o se tiene que parecer demasiado a la otra", indica la argentina, que asume su segunda cinta tras la ópera prima "Las buenas intenciones" y elogia que Orsai haya elegido la mirada de una realizadora para una historia escrita y narrada por un varón.

DULCE Y DISTANTE

Según Mairal, Montevideo y Valizas, el balneario costero en cuyas dunas se conocen los protagonistas, no pueden dejar de brillar en el film. Como considera el uruguayo César Charlone, que compartirá la dirección de fotografía con la argentina Yarará Rodríguez, los detalles hacen que el relato sea ideal para las cámaras.

"Creo que (la novela) tiene una cosa muy visual, puede ser una gran película porque tiene una cosa muy cinematográfica en el relato, muy sutil (...) los detalles, cómo lo van viviendo y toda esa sensibilidad que tiene me gustó mucho", subraya el colaborador habitual del director brasileño Fernando Meirelles ("Ciudad de Dios", "El jardinero fiel" o "Los dos papas").

Por otra parte, Mairal y García coinciden en que el papel de la música será crucial. El autor, que acordó con Cabrera incluir los temas "Dulzura distante" y "Te abracé en la noche", espera conseguir que Jorge Drexler componga una canción para la cinta y la directora ya ha contactado a otros compositores de la escena local.

"(La idea es) que haya como una cosa rioplatense, la música que escucha Lucas, la música de Guerra, la música en Montevideo (...) Tengo mucha ilusión con esa parte, me parece espectacular explotarla y aprovecharla porque es riquísima", concluye.

Alejandro Prieto