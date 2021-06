Dominic Thiem renuncia a participar en los Juegos de Tokio

El tenista austríaco Dominic Thiem, número cinco mundial, anunció este jueves en Twitter su renuncia a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio (23 julio-8 agosto) al "no estar preparado para jugar al mejor nivel".

Es el segundo golpe importante que sufre el torneo olímpico de tenis este jueves, ya que unas horas antes fue el número tres de la ATP, el español Rafa Nadal, el que comunicó también su renuncia a acudir a la capital nipona tras "haber escuchado" a su cuerpo.

Nadal anunció también que no competirá en Wimbledon (28 junio-11 julio), pero Thiem sí que planea estar en la cita londinense y defender su título en el Abierto de Estados Unidos (30 agosto-12 septiembre).

"Tengo una triste noticia que anunciaros. Tras conversar con mi equipo y analizar globalmente la situación he tomado la difícil decisión de no competir en los Juegos Olímpicos de Tokio", indicó Thiem en la red social.

"Para mí, como para todos los deportistas, participar en los Juegos Olímpicos para representar a mi país es un gran honor y la decisión ha sido por eso todavía más difícil de tomar. El año 2021 no ha comenzado para mí como hubiera deseado y no me siento preparado para jugar a mi mejor nivel en Tokio", explicó.

Thiem fue eliminado recientemente en la primera ronda de Roland Garros por el español Pablo Andújar.

Tras lograr en septiembre de 2020 su primer título del Grand Slam en Estados Unidos no ha tenido una trayectoria brillante y su temporada de 2021 está siendo decepcionante, lejos de su mejor nivel.

"En las últimas dos semanas he entrenado sobre pista dura y mi condición física y mi concentración comienzan a mejorar. Mi objetivo es continuar trabajando en las próximas semanas para dar lo mejor de mí mismo en Wimbledon y luego continuar entrenándome para defender mi título en el Abierto de Estados Unidos", añadió Thiem.

dep/jld/dr/psr