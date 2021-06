Coronavirus.- Zambia cierra colegios y suspende los actos de campaña electoral ante el repunte de los casos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Zambia han anunciado una batería de restricciones, incluido el cierre de colegios y la suspensión de actos de campaña de cara a las presidenciales de agosto, debido al repunte de contagios de coronavirus, que ha llevado al país a notificar su cifra diaria de muertos más alta desde el inicio de la pandemia.



El Gobierno ha destacado que las escuelas de educación primaria y secundaria estarán cerradas durante 21 días y que los lugares de culto podrán realizar únicamente dos encuentros por semana, de una hora de duración, siempre y cuando se respeten las medidas de prevención.



El secretario del Gabinete, Simon Miti, ha manifestado que bares, discotecas y casinos podrán abrir sólo de viernes a domingo entre las 18.00 y las 22.00 horas, mientras que los restaurantes sólo podrán servir pedidos para llevar, según ha informado el diario zambiano 'Lusaka Times'.



Asimismo, ha incidido en que las reuniones en espacios públicos quedan limitadas a un máximo de 50 personas, siempre y cuando haya aprobación por parte de las autoridades, una medida que afecta igualmente a los actos de campaña, que quedan suspendidos.



Miti ha destacado que las medidas entran en vigor este mismo jueves y ha hecho hincapié en que las autoridades no buscan limitar los derechos políticos de la población de cara a las elecciones, que están previstas para el 12 de agosto y en las que el presidente, Edgar Lungu, buscará la reelección.



Por otra parte, ha desvelado que durante las últimas 24 horas se han registrado 3.026 casos y 48 muertos --la cifra más alta hasta la fecha--, lo que eleva los totales a 118.850 y 1.492, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.



El Tribunal Constitucional de Zambia falló el 11 de junio a favor de que Lungu pueda postularse a las próximas elecciones de agosto al considerar que solo habría cumplido un mandato presidencial, y no dos como argumentaba la oposición.



El Constitucional alegó que cuando el presidente accedió al cargo en 2015, tras la muerte Michael Sata, no cumplió por completo un mandato, sino que se limitó a terminar el de su predecesor. Por contra, la oposición argumenta que Lungu cumpliría ya su segundo mandato.