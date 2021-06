Coronavirus.- Reino Unido baraja eliminar la cuarentena a quienes vuelvan de países como España si están vacunados

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Reino Unido estudia flexibilizar sus criterios de viaje para que quienes lleguen de países declarados en 'ámbar' --de riesgo intermedio-- como España no tengan que aislarse durante diez días si ya han completado la pauta de vacunación contra el coronavirus, según adelantan varios medios.



Por ahora sería solo una propuesta, pero fuentes consultadas por 'The Daily Telegraph' ya han apuntado que el ministro de Sanidad, Matt Hancock, una de las voces más duras dentro del Gobierno con el tema de los viajes, está "abierto" a levantar la mano para quienes están vacunados.



Un portavoz del Ejecutivo consultado por la cadena Sky News también ha reconocido que hay discusiones para lograr "una vuelta segura de los viajes internacionales", principalmente de cara a una temporada turística que por ahora se atisba complicada para los potenciales viajeros británicos.



Actualmente, solo once territorios figuran en la franja verde del semáforo epidemiológico y, de ellos, Islandia, Israel y Gibraltar son los únicos con un mínimo de atractivo para viajes. Portugal se cayó de la lista en la última revisión y otros países como España, Grecia o Italia se mantienen en ámbar, incluidas también sus islas.



"Al reconocer el rotundo éxito del programa de vacunación, hemos comenzado a considerar el papel de las vacunas para rediseñar un patrón diferente de medidas sanitarias y de pruebas para los viajeros" que lleguen a Reino Unido, ha explicado el portavoz a Sky News.



El Gobierno de Boris Johnson, por ahora, desaconseja los viajes a los países en ámbar y mantiene unas reglas que los desincentivan, entre ellas un test de coronavirus previo al retorno, una cuarentena domiciliaria de diez días y otras dos pruebas adicionales en los días segundo y octavo de dicho aislamiento.