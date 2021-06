China.- EEUU condena "enérgicamente" los arrestos de cinco directivos de medios de comunicación propiedad de Jimmy Lai

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha condenado este jueves "enérgicamente" los arrestos de cinco directivos de medios de comunicación propiedad del magnate Jimmy Lai, bajo los que caen sospechas de conspiración con agentes extranjeros que violan la ley de seguridad nacional de la región administrativa especial china.



En una conferencia de prensa, Price ha hecho referencia a este suceso ocurrido en la madrugada del jueves y ha pedido la "liberación inmediata" de los ejecutivos. "Estamos profundamente preocupados por el uso selectivo de la ley de seguridad nacional por parte de las autoridades de Hong Kong para atacar arbitrariamente a las organizaciones de medios independientes", ha añadido.



Asimismo, ha sugerido que los cargos que caen sobre los detenidos "parecen tener una motivación totalmente política", así como ha deplorado la afirmación del jefe de la Policía de Hong Kong, John Lee, de que más de 30 artículos de este diario "socavan la seguridad" ya que eran comentarios o artículos de opinión, en los que se pedían sanciones contra Hong Kong y China. "Como todos sabemos, intercambiar opiniones con extranjeros en el periodismo nunca debería ser un delito", ha expresado.



"Nos preocupa el aumento de los esfuerzos de las autoridades para utilizar la ley de seguridad nacional como una herramienta para reprimir los medios de comunicación independientes, silenciar las opiniones disidentes y reprimir la libertad de expresión", ha compartido, así como ha acusado a Pekín de no "cumplir con sus obligaciones" sobre la Declaración Conjunta Chino-Británica de 1984 por la que Londres aceptaba devolver Hong Kong a China a cambio del compromiso de Pekín de conceder un amplio grado de autonomía política a la antigua colonia británica.



En este sentido, ha realizado un llamamiento "a las autoridades chinas para que dejen de atacar a los medios de comunicación independientes y libres". "Los esfuerzos para reprimir la libertad de los medios y restringir el derecho a la información no solo socavan las instituciones democráticas de Hong Kong, sino que también dañan la credibilidad y viabilidad de Hong Kong como centro internacional", ha apuntado.



La Policía de Hong Kong ha arrestado este jueves a cinco directivos de la empresa Next Digital y del diario 'Apple Daily', además de haber registrado durante cinco horas la sede del diario con más de 500 agentes.



Hong Kong detuvo a más de 10.000 personas en el marco de las protestas contra el Gobierno que tuvieron lugar en 2019. Los disturbios desembocaron en una criticada a nivel internacional ley de seguridad nacional aprobada en junio de 2020 por el Parlamento chino. Entre estos, se encuentra Lai, quien cumple pena de prisión en relación a su participación en estas protestas y por otros delitos.