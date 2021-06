China anuncia nuevas reglas para índices de precios de materias primas a partir de agosto

Por Dominique Patton

PEKÍN, 17 jun (Reuters) - China dijo el jueves que emitirá nuevas reglas sobre la gestión de índices de precios de materias primas y servicios, mientras el gobierno intensifica el escrutinio de los mercados de insumos básicos domésticos y trata de contener la inflación.

Las medidas, vigentes desde el 1 de agosto, estandarizarán la forma en que se compilan los índices de precios y mejorarán la transparencia en la divulgación de información, dijo la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, por sus siglas en inglés) en su cuenta oficial de WeChat.

La semana pasada, la NDRC dijo que reforzaría su seguimiento de los precios de las materias primas y la supervisión del mercado. La inflación al productor en el país alcanzó su nivel más alto en más de 12 años, impulsada en gran parte por los crecientes costos de las materias primas, según los datos de mayo.

Los mercados de productos básicos de rápido crecimiento de China son atendidos por muchos proveedores de índices, en su mayoría privados, que venden a operadores y analistas datos de precios de los principales insumos básicos, incluidos granos, metales y productos del petróleo.

En algunos casos, los datos de precios se usan para liquidar transacciones físicas de materias primas o respaldan un derivado. El índice de varillas corrugadas de Mysteel, con sede en Shanghái, sustenta el contrato de estos productos de China de la Bolsa de Singapur, lanzado el 31 de mayo. Mysteel no hizo comentarios oficiales.

Otros proveedores incluyen Shandong Zhuochuang Consulting Co Ltd, que produce un índice de combustibles basado en datos de 70 ciudades y es utilizado por la NDRC para su monitoreo de precios. No hizo comentarios de inmediato cuando fue contactado por Reuters fuera del horario normal de oficina.

Según las nuevas reglas, los proveedores de índices de precios deberán ser independientes de las partes interesadas directas en los mercados de productos básicos y servicios cubiertos por el indicador. La información sobre los proveedores y los métodos usados para desarrollar y formular los índices también deberá divulgarse en su totalidad.

La comisión dijo que las autoridades tendrán derecho a revisar el cumplimiento y tomar medidas disciplinarias en caso de violaciones de las normas.

"La liberalización financiera sigue siendo un impulso importante y parece un esfuerzo para asegurarse de que los inversores confíen en que las empresas privadas que proporcionan datos importantes no tengan conflictos de intereses", dijo Darin Friedrichs, analista senior de materias primas de Asia de la corredora StoneX, con sede en Shanghái.

Frederic Neumann, codirector de Investigación de Economía de Asia en HSBC, dijo que revisar los índices para verificar cualquier distorsión tiene sentido, pero aún está por verse cuánto "eliminaría el impacto del reciente salto en la inflación mayorista".

Otras estrategias, como los planes para liberar las existencias estatales de metales, serían más efectivos, sostuvo.

(Reporte adicional de Min Zhang; editado en español por Marion Giraldo)