Carnival revela filtración de datos personales de clientes

(Bloomberg) -- Carnival Corp. detectó acceso no autorizado a sus sistemas informáticos hace tres meses, lo que llevó al operador de cruceros a notificar a los reguladores y contratar una empresa de ciberseguridad que investigara el asunto.

La compañía con sede en Miami dijo el jueves en respuesta a preguntas que notó la actividad el 19 de marzo y “actuó rápidamente para cortar la filtración y evitar más accesos no autorizados”.

La investigación descubrió que terceros lograron accesar a datos personales de clientes, empleados y tripulación de sus líneas Carnival, Holland America y Princess, así como a las operaciones médicas de la empresa. La filtración fue previamente reportada por Bleeping Computer.

“Existe evidencia que indica una baja probabilidad de que los datos se utilicen de manera incorrecta”, dijo Carnival.

La compañía dijo que alertó a las personas afectadas y estableció un centro de contacto para responder a sus preguntas.

Como el resto de la industria global de cruceros, el negocio de Carnival ha permanecido en suspenso desde marzo de 2020 debido al covid-19. En las próximas semanas, la compañía está planeando reactivar gradualmente sus operaciones en Estados Unidos.

Nota Original:Carnival Discloses Breach of Personal Data on Guests and Crew

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.