Campeón latino de LoL apuesta por continuidad de plantilla para ir al Mundial

Fotografía sin fecha, cedida por Riot Games , donde se observa a los integrantes del equipo Infinity, campeones de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México. EFE/ Riot Games SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 17 jun (EFE).- El brasileño Gabriel 'Von' Barbosa, entrenador de Infinity, equipo campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), decidió apostar por la continuidad en su plantilla en el torneo Clausura 2021 para obtener el bicampeonato y clasificar al Mundial.

"Apostamos por la continuidad debido a la sinergia adquirida durante el torneo pasado. Otro motivo es que el equipo está muy unido y para mí los jugadores que tenemos se complementan de forma sólida", explicó este jueves a Efe el estratega.

Infinity venció en la final del Apertura 2021 a Furious Gaming con un grupo integrado por el uruguayo Mateo 'Buggax' Aroztegui, el peruano Diego 'SolidSnake' Vallejo, el chileno Sebastián 'cody' Quispe y los argentinos Matías 'WhiteLotus' Musso y Gabriel 'Ackerman' Aparicio, quienes repetirán en el Clausura.

Von afirmó que disputar otro torneo con su mismo grupo de jugadores lo pone en ventaja sobre los rivales de Infinity.

"El grupo ya se conoce y en lugar de tener que empezar a trabajar desde cero, ya tenemos una base colectiva y sabemos los puntos que debemos mejorar", añadió el técnico de 27 años.

El técnico reconoció que Infinity no tendrá muchas innovaciones en su juego en el Clausura, sólo buscará que su conjunto sea más estable y fuerte en comparación con el Apertura.

"Creo que podemos volver a ser campeones si jugamos el juego priorizando lo colectivo sobre lo individual y precisamente creo que ese es nuestro punto más fuerte", afirmó.

El título del Apertura le dio a Infinity la posibilidad de representar a Latinoamérica en el 'Mid-Season Invitational', el torneo internacional de media temporada de League of Legends, en el que no pudo avanzar de la primera fase.

Este Clausura, Infinity intentará representar a la región en el Mundial que se llevará a cabo en China, pero para ello primero deberá ganar el nuevo torneo de la LLA.

"Creo que los otros equipos de la LLA tienen un nivel similar al Apertura, siendo nosotros el equipo más fuerte. Veo a All Knights y Furious Gaming como los equipos más cohesionados", finalizó Barbosa.

El Clausura de la LLA se iniciará este sábado con el partido entre Infinity y Furious.