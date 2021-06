Calviño espera que la foto del Rey y Aragonès sea el "síntoma y el signo" de que el independentismo está en el "diálogo"

08-06-2021 La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene en una sesión de control al Gobierno, a 8 de junio de 2021, en el Senado, Madrid, (España). La sesión, marcada por la ausencia del presidente del Gobierno debido a su viaje oficial a Argentina, gira en torno a la polémica de posibilitar los indultos a los líderes independentistas presos por el 1-O, y sobre la pandemia de Covid-19 y la gestión de la vacunación. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



La vicepresidenta asegura que están centrados en la pandemia y descarta una crisis de Gobierno: "Son especulaciones"



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, espera que la fotografía en la que coincidieron el Rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sea el "síntoma y el signo" de una nueva vía, la del "diálogo".



En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Calviño ha reconocido que le "sorprende la atención que ha captado una foto más bien anecdótica" y ha señalado que le hubiese gustado que "todas las instituciones" estuvieran juntas en la visita de Estado del presidente de Corea del Sur.



En este sentido, la vicepresidenta ha sostenido que Cataluña tiene un "papel importante" y ha confiado en que vuelva a ser "el motor de prosperidad que ha sido en el pasado", lo que pasa por "trabajar lo mejor posible". "Por mi parte siempre he tenido una actitud constructiva", ha añadido.



Así, y preguntada por los indultos a los líderes del 'procés', la vicepresidenta económica ha insistido en que la "estabilidad y la confianza política" van de la mano. "Cuanta más estabilidad haya en el ámbito social y político, más probabilidades de tener un crecimiento económico sólido", ha afirmado.



Para Calviño, la estabilidad en Cataluña pasa por no volver a situaciones como las vividas el 1 de octubre de 2017, eventos que "fueron de una enorme frustración". "Fue un fracaso: claramente no tenemos que volver ahí", ha incidido.



EL EJECUTIVO NO OCUPA SU "TIEMPO" EN UNA CRISIS DE GOBIERNO



En este contexto, Calviño ha mostrado una vez más su confianza en que la etapa de Aragonès al frente del Govern sirva para entrar "en una nueva fase productiva y constructiva" para ambas partes.



Por otro lado, la vicepresidenta segunda ha descartado una remodelación del Gobierno y ha dejado claro que el Ejecutivo está centrado en "terminar de luchar contra la pandemia".



Preguntada sobre esta posibilidad, Calviño ha insistido en que el Gobierno está en otras cuestiones y no ocupa su "tiempo" en cuestiones que, según ha apuntado, pueden "resultar interesantes" para la población.



"El presidente es quien tiene que tomar las decisiones y el creo que ha dicho que la prioridad es terminar de luchar contra la pandemia, impulsar el crecimiento de la economía y la creación de empleo. En esto estamos, el resto son especulaciones", ha zanjado.