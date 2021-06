Burundi.- Burundi anuncia que la BBC podrá reiniciar sus emisiones en el país tras dos años de cierre

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Burundi han anunciado que la cadena de televisión británica BBC podrá reiniciar sus operaciones en el país africano, cerca de dos años después de que quedara prohibida, una decisión adoptada durante la Presidencia de Pierre Nkurunziza.



"No hay obstáculos para que la BBC opere en Burundi", ha dicho el presidente en funciones del Consejo Nacional de Comunicación (CNC), Lurent Kagimbi, quien ha recalcado que la cadena "tendrá que enviar una petición para obtener una nueva licencia de operaciones", según ha informado la propia BBC.



Burundi canceló las operaciones de la BBC en marzo de 2019 y dio orden a "todos los periodistas, burundeses o extranjeros" de trabajar o dar información a este medio y a la estadounidense Voice of America, objeto de una suspensión de operaciones.



La decisión del CNC llegó después de que la cadena de televisión británica emitiera un documental sobre asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad en un centro de detención secreto en la entonces capital, Buyumbura, lo que fue tildado de "mentira" por parte de las autoridades.



Sin embargo, el nuevo presidente, Évariste Ndayishimiye, abogó en enero por "un nuevo inicio" con los medios de comunicación y pidió una revisión de la situación de aquellos que fueron suspendidos durante el mandato de su predecesor.



Ndayishimiye asumió el cargo en junio de 2020 tras su victoria en las presidenciales celebradas en mayo y a raíz de la repentina muerte a causa de un infarto de Nkurunziza, quien tenía que pasar el testigo a su 'delfín' en el mes de agosto de ese año.



Las elecciones estuvieron marcadas por un repunte de la violencia y ante el temor de que el país se vea arrastrado a una crisis violenta como la de 2015, cuando Nkurunziza decidió presentarse a un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunciaba que ello violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil (1993-2005).



Investigadores de Naciones Unidas manifestaron en septiembre que la llegada al poder de Ndayishimiye no había traído consigo cambios en cuanto a los abusos de Derechos Humanos. Bajo el mandato de Nkurunziza, en particular a raíz de su decisión de optar a su tercera mandato en 2015, la ONU denunció graves violaciones de los Derechos Humanos en el país.