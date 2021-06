Buffon formaliza su regreso al Parma

EFE/EPA/ESTELA SILVA/Archivo

Roma, 17 jun (EFE).- El portero italiano Gianluigi Buffon formalizó oficialmente este jueves, a sus 43 años, su regreso al Parma, el club en el que empezó, en 1995, su carrera como profesional.

"Ha vuelto al sitio que merece, ha vuelto a casa", informa el Parma, que menciona a Gianluigi Buffon y al presidente del club, el estadounidense Kyle Krause.

El club parmesano, que jugará la próxima Serie B (Segunda División) adjuntó además un vídeo en el que Buffon, en el campo del estadio Tardini, dice en inglés "I'm back" (Estoy de vuelta).

Buffon quedaba libre tras no renovar su contrato con el Juventus Turín y, tras tomarse unas semanas de reflexión, aceptó la propuesta de un Parma en el que ya jugó de 1995 a 2001, conquistando la Copa UEFA en 1999.

El guardameta italiano seguirá compitiendo hasta, al menos los 44 años, y peleará por devolver al club parmesano a la Serie A.

No se excluye que Buffon siga compitiendo otras dos temporadas, algo que potencialmente le permitiría disputar su sexto Mundial con la selección italiana y establecer un récord absoluto.

Es una idea que el meta sugirió en algunas ocasiones en los últimos meses, después de no lograr clasificarse para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En su carrera, Buffon conquistó 26 trofeos y logró el récord de partidos en la Serie A (657) y en la selección "azzurra" (176).