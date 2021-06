Brasil.- Investigan al Gobierno de Bolsonaro por bloquear 835 millones de euros para financiación en ciencia

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) abrirá una investigación contra el Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, por el bloqueo de 5.000 millones de reales (835 millones de euros aproximadamente) previstos en los presupuestos de 2021 para el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNCDT).



Actualmente en el TCU hay dos demandas al respecto que están siendo tramitadas, una presentada por su fiscal general adjunto, Lucas Rocha Furtado, y otra del diputado socialista Aliel Machado, detalla el diario 'Estadao'.



Furtado ha pedido que se investigue el "caso de ilegalidad en la ejecución de los presupuestos del Estado" con respecto a la FNCDT, puesto que Bolsonaro no respetó la ley complementaria aprobada por el Congreso por la cual se destinaba este presupuesto para dicho fondo.



A su vez, ha solicitado al Ministerio de Economía que libera de manera "inmediata" estas partidas presupuestarias, puesto que el bloqueo de estos fondos entorpece la financiación de algunos proyectos, algunos de ellos relacionados con el coronavirus.



El FNCDT es una reserva creada para financiar proyectos de investigación, que en los últimos años y a lo largo de diferentes gobiernos ha visto como sus fondos eran desviados a la llamada "reserva para contingencias".



Ante la presión social, el Congreso acabó aprobando una ley complementaria que prohibía al Gobierno reubicar su financiación para esta reserva, aunque esto no ha sido tenido en cuenta por Bolsonaro.



El Gobierno, que asegura que el dinero será liberado pero no ha marcado un plazo, ha enviado al Congreso dos propuestas legislativas para destinar por el momento 1.800 millones de reales (300 millones de euros) para financiar proyectos de desarrollo tecnológico de empresas privadas y otros 415 millones de reales (70 millones de reales) para financiar pruebas y vacunas contra el coronaviarus.