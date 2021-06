Berrettini cierra el paso a Murray

Matteo Berrettini. EFE/EPA/VICKIE FLORES

Londres, 17 jun (EFE).- El italiano Matteo Berrettini cortó la progresión de Andy Murray en Queen's y le eliminó del torneo previo a Wimbledon por 6-3 y 6-3.

El escocés, que ganó esta semana su primer partido en hierba en tres años, lleva sin encadenar dos triunfos a nivel ATP desde agosto de 2020, cuando llegó a la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.

Murray no pudo hacer nada ante el cabeza de serie número uno del torneo y queda eliminado de Queen's, donde ganó en cinco ocasiones, la última de ellas en 2016, el año que se coronó como número uno del mundo.

El italiano, que colocó catorce saques directos, se enfrentará en cuartos de final al británico Dan Evans, que venció al francés Adrian Mannarino por 6-4 y 7-6 (7).

Acabada su participación en Queen's, Murray podría jugar en Eastbourne o continuar con sus entrenamientos en el All England Club, donde en once días comenzará Wimbledon.

El escocés tiene una invitación para el tercer Grand Slam del año, en la que será su primera participación desde que cayó en 2017 en los cuartos de final.